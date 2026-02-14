『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（23）

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山 畑葵 前編



日本大学時代の畑葵。トライアウトでSVリーグへの扉を開いたphoto by 松尾/アフロスポーツ





【セッターをやりたかったはずが、チームのエースに】

「もうちょっと考えてバレーをしろ」

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山の畑葵（23歳）は、バレーボールを始めたばかりの小学２年生の自分に向かって、そう言ってやりたいという。考えることで見えてくる風景があり、飛躍できそうな感覚があるからだ。



「バレーを始めたばかりの頃は、あまり覚えていないんです。ボールを触るのが楽しかったのは間違いないですけどね」

高校までバレーをやっていた母親の"ママさんバレー"に連れていかれ、自然と興味を持った。習っていた器械体操をやめ、『近くのスポーツ少年団で何か違うスポーツをやりたい』というタイミングだった。

「小学校から中学２年の終わりまではセッターでした。もともと右利きだったんですが、チームに左利きのセッターがほしかったみたいで。オーバーハンドパスは一番飛びましたし、手首が強かったこともあって『やってくれ』となりました。プレーする時は左で、それ以外のことはすべて右でやっていましたね」

そう振り返る畑は、セッターの楽しさにのめり込んでいった。トスの配分、試合のシナリオを思い描いてプレーすることに面白さを見出した。ただ、中学２年の終わりから風向きが変わる。

「あまりチームは強くなかったんですが、私の身長が高かったこともあって『スパイクを打ってみろ』と言われて打ってみたら、そのままスパイカーになってしまいました（笑）。セッターをやりたかったので、クラブチームでセッターをやったりしていたんですが、そこでもスパイカーになってしまいました。

JOC（ジュニアオリンピックカップ。各都道府県の選抜チームで争われる全国大会）もセッターで呼ばれたのが、最終的にはスパイカーに......。クラブチームの監督に『お前がエースだ』と諭され、本格的にトライしてみることにしました」

【磨いていった"考えるバレー"】

高校は静岡県内バレーの強豪、富士見高校に進学。コート20周走のタイムトライアルは厳しく、中止になった日はうれしすぎて、ほかの部員たちと一緒に体育館を走り回ったという。通学路ではみんなでコンビニに寄り、「Ｌチキ」を食べるのが日課だったという。

高校での日々が過ぎるのはあっという間だったが、高校１年で出場した春高バレーの最後が今も忘れられない。

「自分のサーブミスで終わったんです。でも、どんなミスだったかあまり覚えてなくて......。頭が真っ白になり、何も考えられなかったです。『すいませんでした』ってみんなに謝りましたね」

苦しい記憶だが、彼女はそれを"上書き"していった。３年連続で春高出場を果たし、３年時はゲームキャプテンで中心選手だった。その後、日本大学でもバレーを続け、ここで邂逅（かいこう）を果たした。

「大学では、より自分たちで考えながらバレーをするようになりました。選手同士でミーティングをして、作戦を練って、バレーIQも上がった気がします！」

畑は熱っぽく言った。大学では全日本インカレで５位になったが、SVリーグのクラブから声は掛からず、いくつかのクラブにトライアウトを申し込んだ。そして、アクアフェアリーズへの入団が決まった。

「トライアウトは緊張しましたね。合否は７月中旬には知らされる予定だったんですが、８月上旬まで伸びたので、合格通知が届いた時はうれしかったです」

大学４年の夏だったが、就職活動はしていなかったという。不退転の決意でバレーを続ける道に挑んだ。そして2025年３月には、大学生のうちにNECレッドロケッツ川崎戦でSVリーグデビューを飾っている。

「アクアフェアリーズに入ってから、監督にも『体よりも頭が疲れるバレーをしなさい』と言われています。何を考えてプレーをしたか、常に意図を持てるようになりました。

そのとおりできるわけではないんですが、続けていると状況判断力も上がってくるんです。今シーズンの埼玉上尾（メディックス）戦では、"考えるバレー"が少しできたかなと思います。ラリー中も、相手コートのどこが空いているかが見えたように感じました」

【他チームに対策されて「次の段階」へ】

畑は成長の途上にある。ルーキーながら、2025−26シーズンは序盤から多くの得点を決めている。

「シーズン開幕当初は試合に多く出させてもらいました。たぶん、相手に対策されていなかったから決まっていたんだと思います。だんだん対策されて決められなくなってきているので、次の段階に進んでいるところです。

身長は低い（170cm）ので、武器がひとつだけではどうにもならないですし、いろんなことを試していきたいです。それで最終的には、"何でもできる器用な選手"になりたいです！」

畑はそう言って、若々しく黒い瞳を輝かせた。

【プロフィール】

畑葵（はた・あおい）

所属：ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山

2002年12月７日生まれ、静岡県出身。170cm・アウトサイドヒッター。小学２年でバレーを始める。富士見高校時代は３年連続で春高バレーに出場し、３年時にはキャプテンを務めた。日本大学でも全日本インカレに出場するなど活躍。４年時にトライアウトを受け、ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山に入団した。