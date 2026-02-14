これは脈アリ！「本命チョコ」を渡したときの男子の反応９パターン
ずっと好きだった男性に、やっとの思いで「本命チョコ」を贈ったら、脈はあるのかどうか、すぐにでも知りたくなってしまうもの。男性が「脈アリ」なら、チョコを渡された瞬間に、どんなリアクションを見せるものなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「これは脈アリ！『本命チョコ』を渡したときの男子の反応」をご紹介します。
【１】「ホワイトデーまで待てないから」とその場で交際を申し込む
「両想いだと分かったのに、行動に移さないなんてもったいない！」（10代男性）というように、「お付き合い」を持ち掛けられたら、もはやためらう必要はないでしょう。その場でOKの返事をすれば、カップルとして幸せなホワイトデーを迎えられそうです。
【２】「こっちの想いが通じたのかな」と好意をほのめかす
「二人とも同じ気持ちなんだと思ったら、つい本心が出た」（20代男性）というように、もともと好意を寄せてくれていたとしたら、告白めいた一言が不意に飛び出すかもしれません。渡すことにばかり気を取られず、相手のどんな言葉も聞き逃さないようにしましょう。
【３】「このあとって時間ある？」とさっそくお茶や食事に誘う
「前からデートしたかったから、この機を逃す手はないと思った」（20代男性）というように、なんとも思っていない女性を、わざわざ誘ったりはしないでしょう。ただし、相手が先を急ぎすぎるようなら、「一夜限り」にならないように用心したほうがよさそうです。
【４】「ホワイトデーは期待してて」ときちんとしたお返しを予告する
「せっかくだから、しばらくの間ドキドキ感を楽しみたいじゃないですか（笑）」（20代男性）というように、脈があるのはほぼ確実なのに、わざとこちらを焦らす男性もいます。相手の思惑に乗って、交際間近の緊張感を味わうのもオツかもしれません。
【５】「ありがとうとしか言えない！」とハイテンションでお礼を繰り返す
「あんなラッキーなことは初めてだったので、感謝すること以外思いつけなかった」（20代男性）というように、嬉しさのあまりお礼の言葉しか浮かんで来なくなるケースです。まともに話が進まなくても、「脈アリ」の実感が得られただけでまずはヨシとしましょう。
【６】「顔がニヤけてしょうがない（笑）」とひたすら照れまくる
「いいなと思ってた子だったから、喜びを隠せなかった（笑）」（10代男性）というように、やたらと恥ずかしがるのは、「脈アリ」の証拠だと考えてよさそうです。耳まで赤くなるなど、自分では制御しづらい部分にまで反応が見られたら、確信を深めてもいいでしょう。
【７】「本命と考えていいんだよね？」と思わず真顔で確認する
「過去の苦い経験から、喜ぶのはまだ早い！と自己防衛本能が働いた」（20代男性）というように、ぬか喜びに終わってしまわないよう、「チョコの意味」を確かめる男性は多いようです。「もちろん本命だよ」と笑顔で真意を伝えて、安心させてあげましょう。
【８】「君からもらえるなんて信じられない…」と驚きで呆然とする
「お礼を言うのも忘れて、しばらく固まってしまった」（20代男性）というように、予想外の嬉しい展開に、とっさにリアクションが取れなくなるパターンです。これ以上混乱させないよう、相手が落ち着くのを待ってから会話を進めたいところです。
【９】「いいの？本気で嬉しいんだけど！」と無邪気に感激する
「クールに接したかったけど、ぜんぜん無理でした（笑）」（10代男性）というように、大喜びで受け取ってもらえたら、「脈アリ」の確率は高そうです。とはいえ、演技の可能性がないとは言い切れないので、心配ならその後の反応を注意深く観察しましょう。
確実に「脈アリ」の場合は、比較的分かりやすい反応を示してもらえるようです。緊張に飲み込まれずに、敏感に察知しましょう。（安藤美穂）
確実に「脈アリ」の場合は、比較的分かりやすい反応を示してもらえるようです。緊張に飲み込まれずに、敏感に察知しましょう。（安藤美穂）