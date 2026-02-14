平手友梨奈＆神尾楓珠の電撃結婚に「顔そっくり」の声。実は他にも“共通点だらけ”の2人…結ばれるのは必然と言えるワケ
2月11日、歌手で俳優の平手友梨奈さんと、俳優の神尾楓珠さんが電撃結婚を報告しました。SNSに投稿されたツーショット写真から、2人の顔が「作画が同じ（＝そっくり）」だと反響を呼んでいますが、実は他にも様々な共通点が見られるのです。平手さんを芸能界入りから注視してきた筆者は、不思議と納得してしまいました。
◆偶然にも同じデビュー年で近い芸歴
2人は共に2015年に芸歴をスタート。平手さんは8月21日に欅坂46の一員としてお披露目会見に出席し、神尾さんは翌日の8月22日に『母さん、俺は大丈夫』（日本テレビ系）でドラマに初出演しました。
平手さんは「サイレントマジョリティー」、「不協和音」など数々のヒット曲で欅坂46のセンターを務め、社会や周囲と協調できずにいる「僕」の孤独や絶望を全身全霊で表してきました。その多くがプロデューサー・秋元康さんが平手さんに当て書きしたものです。
その“僕”のイメージは役者としても引き継がれ、ドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）では、部活でのプレッシャーから万引きや放火に走るも、東大受験により前を向く岩崎楓を、『六本木クラス』（テレビ朝日系）では反社会的な特性のあるパーソナリティ障害を持つ麻宮葵を演じていました。
そんな平手さんの陰の部分には強烈に惹かれる女性ファンも多く、熱狂的な同性の“ガチ恋”ファンを抱えてきました。
◆「華があるのに陰がある」独自の世界を持つ表現者
一方の神尾さんも『3年A組-今から皆さんは、人質です-』（日本テレビ系）では、不良に集団暴行され選手生命を絶たれるも、マネージャーとして水泳部を支える真壁翔を、『左ききのエレン』（TBS系）では広告代理店に勤務するクリエイターの“天才になれない”葛藤を演じていました。
多数のドラマや映画に出演し、雑誌『ViVi』（講談社）の「NEXT国宝級イケメンランキング2020年上半期」NEXT部門で1位を獲得。美貌もさることながら、アンニュイな佇まいが女性ファンから絶大な支持を得ています。2023年に出演した『いちばんすきな花』（フジテレビ系）では真剣に対峙する友人がおらず、自分を「いてもいなくても同じ」存在と感じる佐藤紅葉もハマり役でした。
力強い眼差しの中にも憂いを持つ神尾さんは、芯の強さと儚さを同居させる平手さんと似た雰囲気を感じざるを得ません。2人とも「華があるのに陰がある」独自の世界観を崩さない表現者なのでしょう。
◆繊細な性格、紆余曲折も分かり合える要因に
そんな2人は繊細なところも共通しています。平手さんは欅坂46時代から内面的な危うさや脆さがフィーチャーされてきました。センターとして数多の誹謗中傷に晒されながら、過呼吸のままステージに“死んだ顔のまま出る”こともあるとラジオで公言しています。
神尾さんは高校時代、プロを目指してサッカーの強豪校に進学するも、ポジション争いや人間関係で折り合いがつかず、1年生で退部したことをインタビューで明かしています。芸能界入り後も2022年には体調不良でドラマや映画を降板し、無期限休業することに。多忙により心身に不調をきたしたこともあるようです。
さらに2人とも事務所からの退所、移籍を経験。平手さんは2022年にグループ時代の事務所からHYBE JAPAN傘下のレーベルに、また2024年にAdoさんらが所属するクラウドナインに移籍。神尾さんも2023年にデビューから所属した事務所を退所し、翌年Coccinelle Entertainmentに移籍しました。
準風満帆なだけではなく、こうした紆余曲折がお互いあったことも、分かり合えた要因かもしれません。
◆運命的な2人。結婚を機にさらなるステージへ
実は平手さん、意外にも自身の結婚願望について何度か言及しています。
