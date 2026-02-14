かわいいだけじゃ物足りない！2度見必至の“クセ強文房具”5選＜文房具屋さん大賞2026＞
持っているだけで気分が上がる“クセ強文房具”が話題を呼んでいます。

今回は『文房具屋さん大賞2026』の受賞アイテムの中から、SNSでバズりそうなビジュ強め文房具を5つ厳選。

推し活のおともにも、バッグのアクセントにも◎！ 今注目のアイテムをチェックしてみて！

◆インパクト大。UFOが光る！ 吸い込む？

　牛が未確認飛行物体に吸い込まれる！ 思わず笑ってしまいそうなさまを表現したユニークなデザインで、『文房具屋さん大賞2026』アイデア賞を受賞したアイテム。

　光線をイメージした蛍光色の小型ポーチで、ファスナーについている牛のアクリルチャームを上げ下げしたくなります。

　ネオンカラー4色展開。鮮やかな大型チャームとしてバッグにつけると注目度は高まるだろう。フラットポーチにキャラクター小物や推しのアクスタを入れれば、お気に入りを汚さずいつも持ち歩けちゃいます。

　UFO部分にはリフレクター素材が用いられている。当たった光を反射し、暗い場所でキラッと怪しげに光るUFOを体現した。バッグなどにつけておけば、暗がりでの視認性を高めてくれる効果も。

●未確認飛行フラットポーチ
メーカー：サンスター文具
価格：1100円
サイズ：約W115×D7×H235mm
重さ：23g
カラー：イエロー、ピンク、グリーン、ブルー

◆しっかりリアルだけどモフモフなセミの抜け殻筆箱

　初見インパクトは特大。本物の抜け殻では感じづらい「愛らしさ」がじわじわ湧いてくるアイテムが、『文房具屋さん大賞2026』筆箱賞1位を受賞しました。

　リアル感がありユーモラスなフォルムが特長。木にしがみつくような形状で自立可能なスタンドタイプ。ファスナーは背中に配置し出し入れをスムーズに行える設計。

　カラビナ付きなのでバッグに付けて持ち歩ける。SNS映えも狙える4色展開。推しぬいやアクスタを入れても楽しめます。

●セミのぬけがらペンケース
メーカー：サンスター文具
価格：2420円
サイズ：約W240×D150×H140mm
重さ：148g
カラー：ブラウン、ピンク、バイオレット、ミント

◆挟む、付ける、見せる！ 便利でかわいいネームタグ

　昔懐かしい“お名前名札”風デザインに、写真やイラストを挟んで自分だけのタグが完成。『文房具屋さん大賞2026』クリップ賞7位に入選したアイテムです。

　窓付きの表面で、見せたいものをしっかりアピールできる。全8色展開で、推し活にも日常使いにもおすすめ。

●なふだクリップ
メーカー：カミオジャパン
価格：330円
サイズ：W49×D10×H45mm
重さ：15g
カラー：ブルー、レッド、グリーン、ピンク、パープル、イエロー、ホワイト、ブラック

◆段ボールを滑走！ 楽しく開ける開梱カッター

　段ボールの上で本体をスライドさせると、どうぶつが氷上をすべるような姿で梱包テープをカット。

　ネット通販の普及により増えた開梱の機会をワクワクする瞬間に変えてくれるアイテムが『文房具屋さん大賞2026』カッター賞1位を受賞。

　思わず触れたくなる、やさしい質感のシリコンボディも魅力です。

●ピコフレンズ　ダンボールカッター　開梱用
メーカー：プラス
価格：1540円
サイズ：W83×D45×H47mm（アザラシ）／W85×D45×H49mm（ひなペンギン）／W79×D45×H46mm（シロクマ）
重さ：42g（アザラシ）／45g（ひなペンギン）／48g（シロクマ）

◆昭和レトロ×文房具の新定番

　カセットテープをモチーフにした、レトロかわいいテープカッターが登場！

　昭和の思い出が蘇るノスタルジックなスタイルで『文房具屋さん大賞2026』カッター賞6位を受賞しました。

　日常使いのテープを2本までセットでき、使い分けもスムーズ。カバーを開けるだけで簡単に交換できる手軽さも魅力。

●カセットテープカッター
メーカー：サンスター文具
価格：990円
サイズ：約W102×D26×H64mm
重さ：約55g
カラー：クリア、クリアグレー、クリアピンク、クリアミント

＜文／『文房具屋さん大賞』編集部、女子SPA！編集部＞

【女子SPA！編集部】
大人女性のホンネに向き合う！をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。X:@joshispa、Instagram:@joshispa