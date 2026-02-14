高岡早紀の“車内ショット”が話題

女優の高岡早紀さんが、自身のインスタグラムに愛車の車内を写した写真を投稿しました。

上質な雰囲気が伝わる一枚に関心が集まり、ユーザーからも反響が広がっています。高岡さんの愛車はどのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ 「高岡早紀」×「“高級”外車」を画像で見る！

写り込んだ車両は左ハンドル仕様のロールス・ロイスで、エンブレムの位置や内装の雰囲気から、2ドアクーペの「レイス」とみられます。

レイスは2013年に登場した2ドアクーペで、ブランドの中ではスポーティな立ち位置を担ってきました。

全長5m超の堂々としたボディながら、クーペとは思えないゆとりある室内空間を備えている点も特徴です。

パワートレインには6.6リッターV12ツインターボを搭載し、最高出力は約624PS。

静粛性と余裕のある走りを両立しつつ、内装にはレザーやウッドがふんだんに使われ、ロールス・ロイスらしい世界観が広がります。

天井に星空のような光が瞬く「スターライトヘッドライナー」など、ブランドを象徴する装備も備わっています。

レイスはすでに生産を終えていますが、存在感のあるクーペとして現在も人気が高く、新車時の価格は3000万円超と案内されていました。

2025年12月30日に公開された高岡さんの投稿には、後部座席側から撮影したとみられる車内の様子が収められており、レザー調の質感が際立つインテリアが確認できます。

バックミラー越しには柔らかな表情の高岡さんが映り、中央に輝く「R」エンブレムが印象的でした。

※ ※ ※

ユーザーからは「想像以上にすごいクルマ」「似合いすぎててかっこいい」「内装の質感が最高」「早紀さんかっこいい」車種への驚きや称賛する声が多く寄せられていました。

高岡さんの今後の投稿でも、愛車との印象的なショットが見られるのか注目が集まっています。