福岡・筑前町で早朝に建物火災 三箇山の三箇山公民館北側 約30分後に消火（2月14日午前 6時2分ごろ発生）

2026年2月14日 8時35分

福岡県筑後地域消防指令センターによると、14日午前 6時2分ごろ、筑前町三箇山（目標:三箇山公民館北側）で建物火災が発生した。同6時31分消火した。

西日本新聞

野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ

福岡・福津市の建物火災で未明に消防隊出動 津屋崎2丁目22番付近（2月14日午前2時37分ごろ）

大分・別府市の70代男性が警察官や検事名乗る偽電話詐欺で約500万円被害 「あなたの電話番号が使われ不正に口座開設」 LINEに誘導し指定口座に振り込ませる