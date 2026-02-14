久常涼が首位をキープ「いい位置で週末を迎えられる」 松山英樹は10位に浮上
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 2日◇13日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞米国男子ツアーは第2ラウンドが終了した。
【動画】超かわいい シカさんがコースを闊歩
2日目、スパイグラスヒルGCをプレーした久常涼は、1イーグル、5バーディ、2ボギーの「67」をマークし、首位の座をキープした。首位にはアクシャイ・バティア（米国）も並んだ。ラウンド後のインタビューでは、「前半はすごく良いバーディが多かったんですが、中盤はつまづいて、そこから戻ってくれたのでよかったです」と振り返った。序盤に3バーディを奪ったものの、前半最後の18番と後半1番で連続ボギーとする場面もあった。それでも5番パー3でおよそ2メートルにつけてバーディを奪うと、7番パー5ではセカンドを3メートルにつけてイーグルを奪取。さらに9番でバーディフィニッシュとし、後半はしっかりと立て直した。シグニチャー大会への出場権が与えられるポイントレース（Aon Swing 5）で2位に入り、今大会の出場権を手にした久常。初日に「62」をマークして単独首位発進を決め、ここまで好調を維持。「いい位置で週末を迎えられたので、明日からも頑張ります」と意気込んだ。同じくスパイグラスヒルGCでプレーした松山英樹も、6バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル10アンダーの10位タイに順位を上げた。首位と1打差の3位タイにリッキー・ファウラーとサム・バーンズ（米国）。トータル12アンダーの5位タイにミンウー・リー（オーストラリア）とセップ・ストレイカ（オーストリア）、ジェイコブ・ブリッジマン（米国）が続いた。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル9アンダーの17位タイ。松山と同組で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル6アンダーの34位だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
