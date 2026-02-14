◇米男子ゴルフツアー AT＆Tペブルビーチ・プロアマ第2日（2026年2月13日 カリフォルニア州 ペブルビーチ・リンクス＝6989ヤード、スパイグラスヒルGC＝7071ヤード、いずれもパー72）

単独トップで出た久常涼（23＝SBSホールディングス）はスパイグラスヒルGCを1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算15アンダーに伸ばし、アクシャイ・バティア（24＝米国）と並び首位で週末を迎える。

インから出てパー5の11番でバーディーを先行させ、13番、15番とショットをピンに絡めて順調にスコアを伸ばした。

18番、続く1番ではグリーン周りでミスが出て連続ボギーを叩き後退したが、バックナインで挽回する。

5番パー3で2メートル弱につけて1つ取り返すと、7番パー5では残り222ヤードから3メートルに2オン。会心のイーグルで巻き返した。

1打差2位で迎えた最終9番でも3メートルのチャンスをものにしてバーディーフィニッシュ。トップのバティアを捉えた。

ホールアウトした久常はU−NEXTのインタビューに答えて「前半凄くいいバーディーが多くて良かったけど、中盤つまずいて、そこからまた戻って来れて良かった」と安堵（あんど）の表情で振り返った。

トップで残り2日間に臨む。初優勝を目指す23歳は「いい位置で週末を迎えられたので、また明日からも頑張ります」と意気込んだ。