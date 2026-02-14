ミラノ・コルティナ五輪は１３日（日本時間１４日）、第８日が行われ、日本勢はスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）、フィギュアスケート男子でそれぞれＷメダル獲得の快挙。今大会のメダル獲得総数を１４へ伸ばし、米国と並んで３位タイに浮上した。

スノーボード男子ＨＰでは３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点を叩きだし、金メダルを獲得した。初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９２・００点で銅メダルを獲得した。

この時点で金メダル３つは２２年北京五輪に並んだ。スノーボードビッグエア男子の木村葵来、同女子の村瀬心椛で、３つすべてがスノーボード競技。最多の９８年長野五輪の５個にあと２つに迫った。

そしてフィギュア男子ではフリーが行われ、２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝は合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダル。鍵山はこれで北京五輪の団体、個人銀メダル、今大会の団体銀メダルに続き４個目の五輪メダル。日本選手歴代最多となった。五輪初出場の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝がＳＰ９位から逆転で銅メダルを獲得した。

メダル総数１４は米国と並んで世界３位タイ。トップはノルウェーと開催国のイタリアがそれぞれ１８個で並んでいる。２０２２年の北京五輪で史上最多となる１８個のメダルを獲得した日本勢。今大会はそれを上回りそうな勢いだ。