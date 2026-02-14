ÊÆ¡¢ÀÐÌýÂç¼ê5¼Ò¤ÎÁà¶ÈÍÆÇ§¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÀ©ºÛ´ËÏÂ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï13Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉôÌç¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤ò´ËÏÂ¤·¡¢±ÑBP¤ä¥·¥§¥ë¤Ê¤ÉÀÐÌýÂç¼ê5¼Ò¤Ë¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎÁà¶È¤òÇ§¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤¿¡£´ë¶È¤Î»ö¶È´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý»º¶È¤ÎºÆ·ú¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡ÖµðÂç¤ÊÀÐÌý²ñ¼Ò¤¬¿Ê½Ð¤·¡¢¸¶Ìý¤ò¹â³Û¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤âÂ¿¤¯¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥éË¬Ìä¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡5¼Ò¤Ë¤Ï¡¢´û¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ëÊÆ¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¨¥Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥×¥½¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£