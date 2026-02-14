「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、世界王者で、ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は、２度の転倒を含むジャンプミス連発でフリー１５位と大失速。合計２６４・４９点でまさかの８位に終わり、米国勢は２２年北京五輪を制したネーサン・チェン（米国）に続く連覇はならなかった。“４回転の神”と称される男が五輪の魔物に飲み込まれた。２本目に挑んだ代名詞の４回転半ジャンプが１回転半となると、その後もことごとく４回転が決まらない。誰もが優勝候補とみていた２１歳がもがき苦しむ姿に、会場からは悲鳴が漏れた。演技後は頭を抱え、得点が表示されるとぼう然とした表情で見つめた。

それでも現実を受け入れた後、金メダルを獲得したシャイドロフ（カザフスタン）の元に歩み寄って抱擁を交わし、健闘を称えた。その気高き姿にＳＮＳなどでは「これだけミスして悔しいはずなのにすぐシェイドロフに声かけるマリニンすごい」、「まずシェイドロフを称えにいくマリニンが愛おしい」、「本当にナイスガイだな」、「泣けたよ」と感動を呼んでいた。