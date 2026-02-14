衆議院議員選挙で自民党が大勝した後、中国人民解放軍機関紙のHPで一本のミュージック動画が公開された。若者の男性グループがエレキギターを弾き、テンポの良いロック調の曲に乗って歌い、アニメ映像を多用しながら、日本の若者世代への「軍国主義浸透」を懸念する反日色の強い宣伝動画だ。そこには、高市総理と見られるAI画像も盛り込まれている。香港や台湾など、中国語圏内で多数転載され、大きな反響を呼んでいるプロパガンダ映像の中身とは――。

【相馬勝/ジャーナリスト】

2分超の動画

今回の衆院選の結果について、中国メディアは「軍国主義者」と批判していた高市早苗首相と自民党の敗北、野党の躍進を期待していた。が、期待外れの自民党の大勝により、中国外務省や中国国防省の報道官のコメントを繰り返し報道する以外は、ほとんど論評らしい論評は出していない。

唯一の例外は「中央軍事委員会が承認した中国人民解放軍唯一のニュースポータルサイト」と銘打っている中国人民解放軍機関紙「解放軍報」の電子版だ。同サイトのトップページに「『悪魔の所業』文化・スポーツ分野における日本軍国主義の台頭に警戒せよ」と題するミュージック動画が掲載された。動画は2分超。文化・スポーツ分野で日本の若者の間に、かつての日本の軍国主義的な考え方が浸透している。今後、中国が「軍国主義者」と名指し批判している高市首相率いる自民党の衆院選大勝で、日本が再び軍国主義的な過ちを繰り返す可能性がある――と警鐘を鳴らす内容だ。

首相を批判する意図

このミュージック動画は、もともとは自民党300議席超えの選挙結果の大勢が判明した直後、中国人民解放軍の公式広報X（旧Twitter）アカウント「China Military Bugle（中国軍ラッパ）」に掲載された。

出だしの映像では旧日本軍兵士の影を映した「日の丸」を背景にして、執務室で笑顔をみせて座っている高市首相そっくりの女性（AIで作成したとみられる）が登場する。高市政権を「極右」と揶揄しているのは明らかだ。動画では、高市首相のAI画像が5回登場し、ある映像では、高市首相が演説する壇上で、旧日本軍兵士の亡霊が隣りに立って手をつなぎ、会場を見下ろすシーンもある。高市首相の主張は旧日本軍のそれと同じだと言いたいようだ。首相を批判する意図があるのは間違いない。

卓球・石川佳純も登場

解放軍報紙は、この動画を説明した記事で次のように説明している。

「最近、『ポケモン』の鬼神参拝事件（注：ポケモンカードのイベントが靖国神社で開かれる予定だった件）や『名探偵コナン』と（注：731部隊に関係する言葉が登場人物に名付けられたと中国側が指摘している）『僕のヒーローアカデミア』のコラボ事件が、日本の軍国主義が文化・スポーツ分野でなおも消え去らないことを改めて思い知らせた」。

そして具体的な例として、（日本の）ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」がテレビ番組でパフォーマンスした際、「ダンス中の敬礼動作がナチス式敬礼を連想させた」ことや、2024年8月、卓球の張本智和選手と石川佳純選手が「日本の侵略者・東郷平八郎を祀る東郷神社を参拝した」ことなどを挙げている。

さらに、2024年10月、Snow ManのアルバムのMVに「岡村寧次（戦時中の『支那（＝中国）派遣軍総司令官』）の名と『昭和15年』の刻印がある日本刀が登場した」ことや、2025年11月、サッカーの三笘薫選手が少年選手と記念撮影する際、旧日本軍人の小野田寛郎さんの写真を持っていた――ことも挙げられている。

動画の中ではこれらの場面の映像が流れされている。

また、記事は最後に「日本の右翼勢力は世代交代による歴史記憶の薄れを利用し、青少年が日常的に最も頻繁に触れるスポーツや芸能アイドル、アニメ・ゲーム、教科書を通じて、彼らが好む形式で美化・歪曲された虚構の歴史を刷り込み、真実の歴史記憶の世代間継承を根本的に断ち切ることを狙っている。これは軍国主義復活のための思想的伏線を張り、社会的基盤を整えるためである」と結論付けている。

歌詞の中身は

映像のバックに流れる曲の歌詞も、現在の日本が軍国主義一色に染まっていることを印象付けようとしている。以下、歌詞とその部分で映し出される映像・画像を紹介する。

（冒頭で、靖国神社の映像や、高市総理に似た女性のAI画像、東京タワーに旭日旗が翻っている画像が映る）

かつての過ちを再び繰り返そうと平和を切り捨てる

和解も対話も拒み再び覇権を握ろうと企む

「歴史は過去のもの」と偽り真実を土に埋め隠す

帝国の旧夢はくすぶり魑魅魍魎が暗躍する

（靖国神社の映像が映る）

普通の競技なのに太鼓打ち旗を振り戦犯の亡霊が空を我が物顔に跋扈する

魔のイメージを撒き散らす「鬼子（亡霊）」の傲慢を帯びる

（小野田さんが登場）

刀まで映し出し罪と悪を抹消せんと歴史の真実を改ざんし白黒を逆転させる

羊の皮をかぶった狼が相変わらず古い手口を使う

カメラに向けて作り笑い 罪と汚れを隠す

（張本選手と石川選手が東郷神社に参拝する映像が映る）

罪と汚れを隠す

粉飾して大嘘をつく これがやつらの仕業だ

（旭日旗で作った着物を着た若い女性の画像が映る）

アイドルの旗印を掲げ偽善の戯言を撒き散らし偽の歴史を注ぐ

甘い糖衣に包んだ悪行の記録を削除し虚栄だけ残す

加害者には触れず歴史が元より虚無だったかのように

悪魔が化けの皮を被り闇に正体を隠す

暗に私貨（悪意のある思惑）を挟み後の世代に過去を忘れさせようとする

（学校の教室での授業風景の画像が映る。教室の外には悪魔が授業の様子を眺めている）

牙を剥き出し他国の領土を奪おうとする

再び天地を混乱させ旭日旗の醜悪な姿を蘇らせようとする

歴史の真実を改ざんし白黒を逆転させる

（日本の歴史教科書の表紙の映像が映る）

羊の皮をかぶった狼が相変わらず古い手口を使う

（高市総理に似た女性のAI画像が映る）

カメラに向けて作り笑い 罪と汚れを隠す

（高市総理に似た女性のAI画像が連続して映る）

粉飾して大嘘をつく これがやつらの仕業だ

（高市総理に似た女性のAI画像がさらに連続して映る）

土中の無数の死骸が今も国殤を訴え続ける

（土中から亡霊が現れるアニメーションが映る）

いくら虚言をしても血に染まった衣は洗い流せない

平和は守られねばならぬ 公理（絶対の真理）のために胸を張れ

（女性が涙を流す画像が映る）

正義が勝つと天地に響こう

（緑の樹木の周りに白い鳩が飛んでいる画像が映って動画は終わる）

香港、台湾でもかなりのヒット数

この動画は、音楽が極めて軽快だけに口ずさみやすい。映像自体も洗練されており、印象に残りやすい。日本の悪行を鮮明にするという点では、外務省報道官のような一方的で紋切り型の口調でないだけに、プロパガンダ映像としては極めてよくできているという印象だ。

動画自体は全部で2分13秒と短いので、繰り返し見ても飽きることがない。中国語ということもあり、香港や台湾の新聞、テレビ、週刊誌などの報道機関や検索サイトでも転載しており、かなりのヒット数を稼いでいる。

若者の愛国心を固める

では、なぜ、衆院選の結果が判明した直後に、中国人民解放軍が日本の軍国主義批判、ひいては高市首相を批判するミュージック動画を配信したのか。

その理由は大きく分けて2つある。

一つは中国共産党政権が高市首相の言動を極めて警戒していることだ。昨年11月の「台湾有事発言」もあり、中国は、高市首相が台湾を「独立国家」としてみていると認識している。習近平国家主席が言う「中国の核心的利益」を認めていないと捉えているのだ。中国の場合、いったん敵視すると、相手が中国の主張を認めるまで徹底的に攻撃するのがパターンだけに、このミュージック動画の最大の目的は「反高市」であることは間違いない。

二つめは国内的要因である。中国の若者の愛国心を高めるために、彼らの間で人気が高いアニメや音楽を用いて、日本の「軍国主義的な傾向」にスポットライトを当て、「中国の敵は日本」という考え方を植え付ける。そして若者を中心に愛国心を高め、国民の結束を固める狙いがあるのではないか。

今後もこうしたプロパガンダ動画は多数生産、配信されるものと見られる。

相馬勝（そうま・まさる）

1956年生まれ。東京外国語大学中国語科卒。産経新聞社に入社後は主に外信部で中国報道に携わり、香港支局長も務めた。2010年に退社し、フリーのジャーナリストに。著書に『習近平の「反日」作戦』『中国共産党に消された人々』（第8回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞）など。

