熊谷真実、海の幸が並ぶ豪華な“おうちごはん”を披露「とっても美味しそー」「最高ですね」「家!?」
俳優の熊谷真実（65）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりのうちご飯」と、“海の幸”が並ぶ豪勢な食卓ショットを公開した。
【写真】「とっても美味しそー」「家!?」海の幸が並ぶ豪華な“おうちごはん”を披露した熊谷真実
ひとつ前の投稿で、伊勢神宮を参拝したことを報告していた熊谷。この日は伊勢の食材をふんだんに使った、自宅での食事を紹介した。
献立は「長芋の煮物」「真珠貝」「殻付き牡蠣の蒸し牡蠣」「キムチ鍋」の4品。知人からもらったという牡蠣と真珠貝は皿にたっぷり盛られ、食卓に彩りを添えている。
海の幸をたっぷり味わった熊谷は、「伊勢はなんでも美味しい ご馳走さまでした」と大満足の様子だった。
この投稿には、「家!?」「とっても美味しそーー栄養満点」「お家ご飯最高ですね」「うわ〜好きな物ばかりやないかい」などの声が寄せられている。
