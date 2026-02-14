「橋本病の治療法」はご存知ですか？予防法があるのかも医師が解説！

橋本病は正式には慢性甲状腺炎といい、甲状腺に慢性的な炎症が起きる病気です。20代後半以降の30代～40代の女性に多くみられます。

自己免疫異常が原因の病気ですが、異常が起きる原因は判明していません。

甲状腺の肥大による首の腫れやむくみが起こり、無気力になりボーっとした状態になることが代表的な症状です。

甲状腺機能に異常がない場合はほとんど自覚症状がありませんが、放置すると心臓に負担をかけて心不全や心筋梗塞など命に関わる病気を引き起こすリスクがあります。

この記事では、橋本病の治療方法などを解説します。詳しくみていきましょう。

橋本病の治療方法

橋本病は治療で完治することは可能ですか？

橋本病は完治することはありません。甲状腺の機能が低下している場合は、一般的に「チラーヂンⓇ（レボチロキシンナトリウム）」という薬を服用して経過観察をします。

橋本病と診断されても投薬の必要がない場合も多く、甲状腺の機能が低下していても薬を服用することで症状のない状態を維持している患者も多いです。

患者のうち7～8割は経過観察のみで、健康な方とほとんど変わらない生活を送っています。

橋本病の治療方法を教えて下さい。

橋本病は一生付き合っていく病気です。自己抗体を消し去るような根本的な治療は行いません。甲状腺の機能が正常であれば体に影響がないため治療は必要ありません。

低下している場合は不足している甲状腺ホルモンを「チラーヂンⓇ（レボチロキシンナトリウム）」で補います。1～2ヶ月ごとに甲状腺機能を測定して正常になるまでは徐々に増量し、正常になった量で継続して服用し、経過観察します。

甲状腺ホルモン値が正常になっても症状が治まらない場合は甲状腺以外の病気の可能性があるため、別途検査が必要です。

橋本病は予防することは可能なのでしょうか？

橋本病を予防することは難しいです。日常生活ではヨウ素を多く含む海藻類を多くとりすぎないように注意してください。ヨウ素を多く含む食品には下記があります。

海藻類：ひじき・昆布・海苔・寒天

市販の調味料：昆布だし

ヨード卵

過剰に神経質になる必要はありませんが、栄養が偏らないようにバランスのいい食事を心がけましょう。また、イソジンなどヨード系うがい薬を使っての毎日のうがいはヨウ素のとりすぎの原因となります。

最後に読者へのメッセージをお願いします。

橋本病は甲状腺に慢性的な炎症が起きる病気で、20代後半以降の女性に多くみられます。

甲状腺は全身の新陳代謝や成長の促進に関わる「甲状腺ホルモン」を分泌する役割があるため、自覚症状があるまま放置すると心不全や心筋梗塞を引き起こすリスクがあります。

明確な予防方法はなく、発症した場合は完治しません。首の腫れ・むくみ・無気力など疑わしい症状がある場合は、早めにかかりつけの内科や耳鼻咽喉科を受診してください。

完治が難しい病気ですが難病ではなく、自己抗体価が高い場合でもほとんど生活に影響はありません。多くの場合は薬を服用すると症状が改善します。

ただし、甲状腺機能が変化する場合があるため、半年に1度か年に1度のペースで定期検査を受けましょう。

