今週の【上場来高値銘柄】石油資源、大林組、オリックスなど327銘柄
今週の日経平均株価は、衆院選の自民党大勝で政策期待への買いが優勢となり、前週末比2688円高の5万6941円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は327社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、円安効果で今期業績予想引き上げた石油資源開発 <1662> [東証Ｐ]、完成工事総利益が増加し26年3月期利益･配当予想を上方修正した大林組 <1802> [東証Ｐ]、アジアのロボットソリューション好調で26年3月期業績予想を上方修正したＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]、26年12月期は連続最高益・実質増配計画で自社株買いも発表した荏原実業 <6328> [東証Ｐ]、半導体向け堅調で今期は一転増益を計画し配当予想も増額したＰＩＬＬＡＲ <6490> [東証Ｐ]、北米向け時計好調で今期は一転最終増益を計画するシチズン時計 <7762> [東証Ｐ]、26年12月期連続最高益・増配予想が評価されたアシックス <7936> [東証Ｐ]、第3四半期営業益12％増で期末配当計画を増額修正したミズノ <8022> [東証Ｐ]、4～12月期純利益過去最高が評価されたオリックス <8591> [東証Ｐ]、今期純利益の上方修正と自社株買いを発表した三菱地所 <8802> [東証Ｐ]など。また、ＪＴ <2914> [東証Ｐ]、中外製薬 <4519> [東証Ｐ]、第一生命ホールディングス <8750> [東証Ｐ]など183社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
● 鉱業―――――――――――― 3銘柄
<1515> 日鉄鉱 [東証Ｐ]
<1605> ＩＮＰＥＸ [東証Ｐ]
<1662> 石油資源 [東証Ｐ]
● 建設業――――――――――― 43銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1762> 高松グループ [東証Ｐ]
<1768> ソネック [東証Ｓ]
<1770> 藤田エンジ [東証Ｓ]
<1776> 三井住建道 [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1803> 清水建 [東証Ｐ]
<1812> 鹿島 [東証Ｐ]
<1828> 田辺工業 [東証Ｓ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1871> ピーエス [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1885> 東亜建 [東証Ｐ]
<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1939> 四電工 [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1952> 新日本空調 [東証Ｐ]
<1959> クラフティア [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1968> 太平電 [東証Ｐ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
<6379> レイズネク [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 9銘柄
<2001> ニップン [東証Ｐ]
<2114> フジ日本 [東証Ｓ]
<2224> コモ [東証Ｓ]
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
<2809> キユーピー [東証Ｐ]
<2820> やまみ [東証Ｓ]
<2875> 東洋水 [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
<2918> わらべ日洋 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 2銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
<3612> ワールド [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3941> レンゴー [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 21銘柄
<3407> 旭化成 [東証Ｐ]
<4041> 日曹達 [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4107> 伊勢化 [東証Ｓ]
<4182> 菱ガス化 [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4204> 積水化 [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4247> ポバール興業 [東証Ｓ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<7888> 三光合成 [東証Ｐ]
<7917> ＺＡＣＲＯＳ [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 6銘柄
<4503> アステラス [東証Ｐ]
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4519> 中外薬 [東証Ｐ]
<4553> 東和薬品 [東証Ｐ]
<4556> カイノス [東証Ｓ]
<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5019> 出光興産 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 6銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5108> ブリヂストン [東証Ｐ]
<5110> 住友ゴ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
<5184> ニチリン [東証Ｓ]
● ガラス土石製品――――――― 6銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
<5357> ヨータイ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 3銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 9銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東証Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5816> オーナンバ [東証Ｓ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 6銘柄
<2962> テクニスコ [東証Ｓ]
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5901> 洋缶ＨＤ [東証Ｐ]
<5982> マルゼン [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 32銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6113> アマダ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6146> ディスコ [東証Ｐ]
<6209> リケンＮＰＲ [東証Ｐ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6227> ＡＩメカ [東証Ｓ]
<6231> 木村工機 [東証Ｓ]
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6301> コマツ [東証Ｐ]
<6305> 日立建機 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6326> クボタ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6328> 荏原実業 [東証Ｐ]
<6351> 鶴見製 [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6371> 椿本チ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6402> 兼松エンジ [東証Ｓ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6432> 竹内製作所 [東証Ｐ]
<6433> ヒーハイスト [東証Ｓ]
<6469> 放電精密 [東証Ｓ]
<6486> イーグル工 [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 24銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6501> 日立 [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6653> 正興電 [東証Ｐ]
<6670> ＭＣＪ [東証Ｓ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6809> ＴＯＡ [東証Ｐ]
<6855> 電子材料 [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 8銘柄
<6201> 豊田織 [東証Ｐ]
<7012> 川重 [東証Ｐ]
<7202> いすゞ [東証Ｐ]
<7203> トヨタ [東証Ｐ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7235> 東ラヂ [東証Ｓ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7409> エアロエッジ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 6銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7729> 東京精 [東証Ｐ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
<7744> ノーリツ鋼機 [東証Ｐ]
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 6銘柄
<7826> フルヤ金属 [東証Ｐ]
<7912> 大日印 [東証Ｐ]
<7936> アシックス [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
<7994> オカムラ [東証Ｐ]
<8022> ミズノ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 4銘柄
<9531> 東ガス [東証Ｐ]
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
<9543> 静ガス [東証Ｐ]
<9551> メタウォータ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 5銘柄
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9059> カンダ [東証Ｓ]
<9065> 山九 [東証Ｐ]
<9068> 丸全運 [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 5銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
<9324> 安田倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9367> 大東港運 [東証Ｓ]
● 情報・通信業―――――――― 6銘柄
<3741> セック [東証Ｐ]
<3837> アドソル日進 [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<4415> ブロードＥ [東証Ｇ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9476> 中央経済ＨＤ [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 41銘柄
<2768> 双日 [東証Ｐ]
<3036> アルコニクス [東証Ｐ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<7417> 南陽 [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7459> メディパル [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7466> ＳＰＫ [東証Ｐ]
<7481> 尾家産 [東証Ｓ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7504> 高速 [東証Ｐ]
<7608> ＳＫジャパン [東証Ｓ]
<7628> オーハシテク [東証Ｐ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<7698> アイスコ [東証Ｓ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8045> 浜丸魚 [東証Ｓ]
<8052> 椿本興 [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8059> 第一実 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8066> 三谷商 [東証Ｓ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8097> 三愛オブリ [東証Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東証Ｐ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<8285> 三谷産業 [東証Ｓ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 9銘柄
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<2734> サーラ [東証Ｐ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7520> エコス [東証Ｐ]
<8194> ライフコーポ [東証Ｐ]
<8198> ＭＶ東海 [東証Ｓ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
<9948> アークス [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 24銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<5838> 楽天銀 [東証Ｐ]
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8354> ふくおかＦＧ [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
<8522> 名古屋銀 [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 1銘柄
<5834> ＳＢＩリーシ [東証Ｇ]
● 保険業――――――――――― 5銘柄
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
<7326> ＳＢＩＩＧ [東証Ｇ]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 4銘柄
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 16銘柄
<2975> スターマイカ [東証Ｐ]
<2983> アールプラン [東証Ｇ]
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
<2993> 長栄 [東証Ｓ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3252> 地主 [東証Ｐ]
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<3294> イーグランド [東証Ｓ]
<3299> ムゲンＥ [東証Ｓ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<8801> 三井不 [東証Ｐ]
<8802> 菱地所 [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
<8935> ＦＪネクＨＤ [東証Ｐ]
<8996> フリーダム [東証Ｓ]
● サービス業――――――――― 14銘柄
<2185> シイエムシイ [東証Ｓ]
<2344> 平安レイ [東証Ｓ]
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<4732> ＵＳＳ [東証Ｐ]
<5071> ヴィス [東証Ｓ]
<6178> 日本郵政 [東証Ｐ]
<7084> スマイルＨＤ [東証Ｇ]
<9221> フルハシＥ [東証Ｓ]
<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]
<9621> 建設技研 [東証Ｐ]
<9622> スペース [東証Ｐ]
<9735> セコム [東証Ｐ]
<9780> ビステム [東証Ｓ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
株探ニュース