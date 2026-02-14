耐久性も快適性も妥協しない。日常とアウトドアをつなぐ万能モデル【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
濡れても滑らず、荒れても進める【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、アウトドアフィールドから日常のライフスタイルまでシームレスにつなぐ、防水透湿シューズだ。アッパーには摩耗耐久性に優れたKevlarリップストップを採用し、過酷な環境でも安心して使えるタフさを備えている。防水透湿素材にはGORE-TEXメンブレンを使用し、雨の侵入を防ぎながらムレを逃がすことで、長時間の歩行でも快適な状態を保つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには、あらゆる路面で高いグリップ力を発揮するVibram MEGAGRIPを採用。ラギッドなラグパターンが泥や濡れた路面でも安定した歩行をサポートし、アウトドアでの信頼性を高めている。
→【アイテム詳細を見る】
つま先まわりにはラバーマッドガードを配置し、石や岩との摩擦を軽減して耐久性を向上させている点も特徴だ。
→【アイテム詳細を見る】
フロントには止水ファスナーを備え、スムーズな着脱が可能。シビアなコンディションにも対応できる機能性を持ちながら、日常使いにも馴染むデザインで、街でもフィールドでも頼れる一足となっている。
濡れても滑らず、荒れても進める【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、アウトドアフィールドから日常のライフスタイルまでシームレスにつなぐ、防水透湿シューズだ。アッパーには摩耗耐久性に優れたKevlarリップストップを採用し、過酷な環境でも安心して使えるタフさを備えている。防水透湿素材にはGORE-TEXメンブレンを使用し、雨の侵入を防ぎながらムレを逃がすことで、長時間の歩行でも快適な状態を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには、あらゆる路面で高いグリップ力を発揮するVibram MEGAGRIPを採用。ラギッドなラグパターンが泥や濡れた路面でも安定した歩行をサポートし、アウトドアでの信頼性を高めている。
→【アイテム詳細を見る】
つま先まわりにはラバーマッドガードを配置し、石や岩との摩擦を軽減して耐久性を向上させている点も特徴だ。
→【アイテム詳細を見る】
フロントには止水ファスナーを備え、スムーズな着脱が可能。シビアなコンディションにも対応できる機能性を持ちながら、日常使いにも馴染むデザインで、街でもフィールドでも頼れる一足となっている。