気象庁が約2か月前に出した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」(冒頭の写真は発表時の気象庁会見)。初めてのことだけに、出した方、出された方ともに課題が残った。TBSテレビ報道局の福島隆史・災害担当解説委員が検証し、具体的な対応策を提言する。
µ¤¾ÝÄ£¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ò2025Ç¯12·î9ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é2¤«·î°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¾ðÊóÈ¯É½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Æü¿¼Ìë¤ËÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë7.5¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹°è¤Ç¿ÌÅÙ6¼å¤«¤é1¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÊ¡Åç¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¡¢ÄÅÇÈ¤Ï´ä¼ê¸©¤Îµ×»ü¹Á¤Ç64Ñ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î±º²Ï¤Ç50Ñ¤Ê¤É¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë¤ª¤â¤ÊÈï³²¤Ï12·î16Æü¸½ºß¡¢Éé½ý¼Ô46¿Í¡¢½»²ÈÈï³²48Åï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö»þ¡¢ËÉºÒÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤Ù¤ÃÏ°è¡ÊËÌ³¤Æ»¤«¤éÀéÍÕ¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î·×7Æ»¸©182»ÔÄ®Â¼¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó1½µ´Ö¡¢¹ñ¤¬¡Ö¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤Î½àÈ÷¡×¤ä¡ÖÆüº¢¤«¤é¤ÎÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÎºÆ³ÎÇ§¡×¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤òµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡ãÆÃÊÌ¤ÊÃí°Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿1½µ´Ö¤Î¼Ò²ñ¤ÎÂÐ±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÀÖ´ÖÆóÏºËÉºÒÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡ÖÂç¤¤Êº®Íð¤â¤Ê¤¯ÎäÀÅ¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡Ê12·î16Æü¡Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÎÌîÂ¼Îµ°ìÄ¹´±¤â¡ÖÂç¤¤Êº®Íð¤â¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¡Ê12·î17Æü¡Ë¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿Â¦¤«¤é¤Ï°ìÍÍ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Ø¤Î¿Í¡¹¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÉºÒ¹ÔÆ°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´ÄÁí¹çËÉºÒ¾ðÊó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î´ØÃ«Ä¾Ìé¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î12·î10Æü¡¦11Æü¤Ë¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î20ºÐ¡Á69ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ÊÍ¸ú²óÅú·×9400É¼¡Ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Á°½Ò¤ÎËÉºÒÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤Ù¤ÃÏ°è¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ö¿å¤ä¿©ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈ÷Ãß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¡Ê27.7%¡Ë¡¢¡Ö²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝËÉ»ß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¡Ê16.1%¡Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤ÎÏ¢ÍíÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¡Ê11.4%¡Ë¡¢¡ÖÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤ò¾ï»þ·ÈÂÓ¤·¤¿¡×¡Ê9.7%¡Ë¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¹ÔÆ°¤Ï¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï19.7¡ó¤Ç¡¢ËÉºÒ¹ÔÆ°¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
´ØÃ«Ä¾Ìé¡¦ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊó³Ø´Ä Áí¹çËÉºÒ¾ðÊó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤ÏËÉºÒ¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¾ðÊó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ¥ë¡¼¥È¡¢È÷Ãß¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ðÊó¤Î¼þÃÎ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¼Ò²ñ°ÂÁ´³ØÉô¤ÎÎÓÇ½À®¶µ¼ø¤é¤¬¡ãÆÃÊÌ¤ÊÃí°Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡ä´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Î12·î¸åÈ¾¤ËËÌ³¤Æ»¤ÈËÜ½£¤Î·×Ìó4600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢ËÉºÒÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤Ù¤ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤¬¾ðÊóÈ¯É½¸å¤Ë¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤òËþ¥¿¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯17.6%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö°ûÎÁ¿å¤ÎÈ÷Ãß³ÎÇ§¡×¡Ê16.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÈó¾ï¿©¤ÎÈ÷Ãß³ÎÇ§¡×¡Ê14.2¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊËÉºÒ¹ÔÆ°¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
ËÉºÒÃ´ÅöÂç¿Ã¤äµ¤¾ÝÄ£Ä¹´±¤¬¡ÖÂç¤¤Êº®Íð¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¼Ò²ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÀÜ¤·¤¿¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¡¹¤¬Ã±¤Ë¡È¥¹¥ë¡¼¡É¡ÊÌµ»ë¡Ë¤·¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤â¤·¼Ò²ñ¤Ë¡Ö¡È¥¹¥ë¡¼¡É¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¾ðÊó¡×¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤ËËÉºÒ¾å¤Îµ¡Ç½¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤½¤ì¤¬É®¼Ô¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤À¡£
¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤ò¿Í¡¹¤Ï¤É¤¦Ç§¼±¤¹¤ë¤Î¤«
¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îº¬¼¼²¤«¤éÅìËÌÃÏÊý¤Î»°Î¦²¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤¹Â¡¦ÀéÅç³¤¹Â±è¤¤¤Ë¤¢¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÁÛÄê¿Ì¸»°è¤Ç¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊMw¡¦Ãí¡Ë8.0°Ê¾å¤ÎµðÂç¤Ê¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ÉáÃÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¡£È¯É½¾ò·ï¤Ï¡¢ÁÛÄê¿Ì¸»°è¤ÈÁÛÄê¿Ì¸»°è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÇMw7.0°Ê¾å¤Î¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤ÎÈ¯É½¾ò·ï¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¡¹¤¬ºÇ½é¤Ë¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤ò¤É¤ÎÄøÅÙÇ§¼±¤·¤¿¤«¡ãÂè°ìÃÊ³¬¡ä¤¬¡¢¼¡¤Ë¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËÉºÒ¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤«¡ãÂèÆóÃÊ³¬¡ä¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÄÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹Êªº¹¤·¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÃÏ²¼¤Î´äÈ×¤¬¤º¤ìÆ°¤¤¤¿ÌÌÀÑ¤È¤º¤ì¤ÎÂç¤¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»»½Ð¤¹¤ë¡£µðÂçÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢»»½Ð¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢µ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤ÊÃÏ¿Ì¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·µ¤¾ÝÄ£¤¬ÉáÃÊ¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì·×¤Î¿¶Éý¤ÎÂç¤¤µ¤«¤éÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò»»½Ð¤¹¤ë¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÈæ³ÓÅªÀµ³Î¤Ë·×»»¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¤¬¡¢M8¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤ÏÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡È°ú¤¶â¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯12·î¤Î¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤ò¡¢¿Í¡¹¤Ï¤É¤¦Ç§¼±¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2025Ç¯12·î8Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¡ÊÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëM7.5¡ÊMw7.4¡Ë¤ÎÃÏ¿Ì¡Ë¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿Æ»¸©ÊÌ¤ÎºÇÂç¿ÌÅÙ¤ò¿ÞÉ½-1¤Ë¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¾õ¶·¤ò¿ÞÉ½-2¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤Î´ö¤Ä¤«¤ò°Ê²¼¤Ëµ¤¹¡£
¡ã¿ÌÅÙ¡ä
Á´¹ñºÇÂç¤È¤Ê¤ë¿ÌÅÙ6¶¯¤òÈ¬¸Í»Ô¤Ç´ÑÂ¬¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Ï¡¢28»ÔÄ®Â¼Ãæ18¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¿ÌÅÙ5¼å°Ê¾å¤Î¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿¼±ºÄ®¤Ï¿ÌÅÙ3¤À¤Ã¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÏÈ¡´Û»Ô¤ÇÆ»ÆâºÇÂç¤Î¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿°ìÊý¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»Þ¹¬Ä®¤ÈÍºÉðÄ®¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ÌÅÙ2¤À¤Ã¤¿¡£
¸©Æâ¤Î35»ÔÄ®Â¼¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ë¸©¤Ï¡¢ÅÐÊÆ»Ô¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤¬¡¢¿ÌÅÙ3°Ê²¼¤¬6³ä°Ê¾å¡Ê22»ÔÄ®Â¼¡Ë¤òÀê¤á¤¿¡£
Ê¡Åç¸©¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ4¡¢°ñ¾ë¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºÇÂç¿ÌÅÙ3¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿Ì¸»¤«¤éºÇ¤â±ó¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý»ÔÄ®Â¼¤ÇÍ£°ì¡¢¾¡±º»Ô¤¬ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤Ç¡¢¸æ½ÉÄ®¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ãÄÅÇÈ´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤ÎÃæÉô¡Ê¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡¢±º²ÏÄ®¤Ê¤É¡Ë¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬¡¢ÅìÉô¡Ê¶üÏ©»Ô¤äº¬¼¼»Ô¤Ê¤É¡Ë¤ÈÀ¾Éô¡ÊÈ¡´Û»Ô¤ä¼¼Íö»Ô¤Ê¤É¡Ë¤ËÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤ËÆüËÜ³¤±è´ßÆîÉô¡Ê¾¾Á°Ä®¤Î°ìÉô¤ÈÈ¬±ÀÄ®¤Î°ìÉô¡Ë¤ËÄÅÇÈÍ½Êó¡Ê¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤±è´ß¡ÊËÌ¸«»Ô¤äÌÖÁö»Ô¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ï²¿¤ÎÈ¯É½¤â¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î±è´ßÉô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯É½¾õ¶·¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©¤â¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¡¢ÆüËÜ³¤±è´ß¤ËÄÅÇÈÃí°ÕÊó¡¢Î¦±üÏÑ¤ËÄÅÇÈÍ½Êó¡Ê¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¡Ë¤È¡¢3¤Ä¤ÎÄÅÇÈÍ½Êó¶è¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Î°ñ¾ë¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Î±è´ß¤Ë¤ÏÄÅÇÈ·ÙÊó¤âÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°Ê¾å¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ¤¬6¶¯¤ÎÀÄ¿¹¸©¤ä5¶¯¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÌÅÙ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÄÅÇÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î½ÐÊý¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Ì¸»¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©¤ä°ñ¾ë¸©¤Ç¤ÏÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿ÌÅÙ6¶¯¤äÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤«
2025Ç¯12·î8Æü¤Ëµ¯¤¤¿ÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤Û¤«ÄÅÇÈ·ÙÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢NHK¡¦Ì±Êü¤Î¥Æ¥ì¥Ó³Æ¼Ò¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¡¢Á´¹ñÊüÁ÷¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤³¤ì¤òÊó¤¸¤¿¡£¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¡Ê·ÙÊó¡Ë¤äÄÅÇÈ·ÙÊó¤ÎÈ¯É½ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¶ÛµÞÂ®Êó¥á¡¼¥ë¤¬È¯¿®¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎËÉºÒ¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÂ®Êó¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¨»þ¤Ë¹¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½´ð½à¤òËþ¤¿¤¹ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦ÍÉ¤ì¤òÂÎ´¶¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤è¤ê¤â¡¢¾ðÊó¤ò¸«Ê¹¤¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Á°½Ò¤Î¿ÌÅÙ¤äÄÅÇÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÃÏ°èÅª¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¾ðÊó¤ÇÃÎ¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÈ¯À¸¤ËÃ¯¤â¤¬µ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²áµîÌó100Ç¯´Ö¤Î¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë
¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÈÆâ³ÕÉÜ¤¬²áµîÌó100Ç¯´Ö¡Ê1904Ç¯¡Á2017Ç¯¡Ë¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢È¯É½¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÃÏ¿Ì¤¬·×49²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¾ðÊó¤ÎÈ¯É½ÉÑÅÙ¤ò¡Ö³µ¤Í2Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¤È¤¹¤ëº¬µò¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤âÆâ³ÕÉÜ¤â¥Ç¡¼¥¿¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×È¯É½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ¿Ì¤«¡¢²áµî¤Î»öÎã¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÇ§ÃÎ¤äÍý²ò¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤³¤Î¾ðÊó¤òËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¾å¤ÇÍ¸ú¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ49Îã¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äÉ¾²Á·ë²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤M¤ä¿ÌÅÙ¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ®¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤ËÄÉ²ÃÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ê¥¹¥È²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿ÞÉ½-3¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇÂç¿ÌÅÙ4°Ê²¼¤¬È¾¿ôÄ¶¡×¡Ä¤Þ¤ººÇÂç¿ÌÅÙ¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢49Îã¤Î¤¦¤Á¿ÌÅÙ5¡Ê¼å¡Ë°Ê¾å¤¬24Îã¡Ê49¡ó¡Ë¡¢¿ÌÅÙ4°Ê²¼¤¬25Îã¡Ê51¡ó¡Ë¤Ç¡¢¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Mw7.0°Ê¾å¤ÎÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤¬É¬¤º¤·¤â¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤ÐÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿2011Ç¯3·î11Æü¤Î¡ÖÊ¿À®23Ç¯¡Ê2011Ç¯¡ËÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¡×¡ÊNo.47¡Ë¤Ç¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ7¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢1975Ç¯6·î10Æü¤ÎËÌ³¤Æ»ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¡ÊNo.31¡Ë¤ÎºÇÂç¿ÌÅÙ¤Ï1¤À¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»¤¬Î¦ÃÏ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¿¼¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤¬Mw7.0°Ê¾å¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÏ¾å¤ËÅÁ¤ï¤ëÍÉ¤ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÌó76¡ó¤ÇÄÅÇÈ¤ò³ÎÇ§¡×¡Ä¼¡¤ËÄÅÇÈ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â37Îã¡Ê75.5%¡Ë¤ÇÄÅÇÈ¡Ê¾®ÄÅÇÈ´Þ¤à¡Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ê¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¡ÖÊ¿À®23Ç¯¡Ê2011Ç¯¡ËÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¡×¡ÊNo.47¡Ë¤ä¡Ö1933Ç¯»°Î¦²ÃÏ¿Ì¡×¡ÊNo.8¡Ë¡¢¡Ö1968Ç¯½½¾¡²ÃÏ¿Ì¡×¡ÊNo.23¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÊ¿À®5Ç¯¡Ê1993Ç¯¡Ë¶üÏ©²ÃÏ¿Ì¡×¡ÊNo.38¡Ë¤ä2003Ç¯5·î26Æü¤ÎµÜ¾ë¸©²¤ÎÃÏ¿Ì¡ÊNo.42¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÆâÉô¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¿Ì¸»¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¿¤á¤ËÄÅÇÈ¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Mw7.0°Ê¾å¤ÎÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÄÅÇÈ¤òÈ¼¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖM7Ì¤Ëþ¢ªMw7.0°Ê¾å¤¬2³ä°Ê¾å¡×¡ÄMw¤òµ¬ÌÏÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢8.0°Ê¾å¤¬9Îã¡Ê18.4¡ó¡Ë¡¢7.0¡Á7.9¤¬40Îã¡Ê81.6¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½¾ò·ï¤ò¥®¥ê¥®¥êËþ¤¿¤¹Mw7.0¤Ï8Îã¡Ê16.3¡ó¡Ë¤¢¤ê¡¢È¯É½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«µ¤¾ÝÄ£¤¬Mw¤òÀºÅÙÎÉ¤¯»»½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÁêÅö¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Mw¤ÈM¤Î´Ø·¸¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢M¤¬7Ì¤Ëþ¤Ç¤âMw¤Ï7.0°Ê¾å¤Î¥±¡¼¥¹¤¬11Îã¡Ê22.4¡ó¡Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤¬ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾¸å¤ËÈ¯É½¤¹¤ëM¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤¬7¤ËËþ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Mw¤òÀººº¤·¤¿·ë²Ì7.0°Ê¾å¤È»»½Ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÄêÄøÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½²ÄÇ½À¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë¾å¤ÇM¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¿ôÃÍ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞMw¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÁÛÄê¿Ì¸»°è¡È³°¡É¤¬Ìó45¡ó¡×¡Ä¿Ì±û¤òÎÎ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»°Î¦¡¦Æü¹â²¡×¤¬18Îã¡Ê36.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö½½¾¡¡¦º¬¼¼²¡×¤¬9Îã¡Ê18.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁÛÄê¿Ì¸»°è³°¡×¤¬22Îã¡Ê44.9%¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬ÁÛÄê¿Ì¸»°è¤Î³°Â¦¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¿À®23Ç¯¡Ê2011Ç¯¡ËÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¡×¡ÊNo.47¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊMw9¥¯¥é¥¹¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¿Ì±û¤¬ÁÛÄê¿Ì¸»°è¤«¤éÌó500ÒÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤·¤¿¾ì½ê¤¬ÁÛÄê¿Ì¸»°è¤ÎÆâÂ¦¤«³°Â¦¤«¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤ò¸«¸í¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À
²áµîÌó100Ç¯´Ö¤ÎÀèÈ¯ÃÏ¿Ì49Îã¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Mw7.0°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÃÏ¾å¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¿Í¡¹¤¬ÍÉ¤ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÄÅÇÈ¤¬Ìó4Ê¬¤Î3¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤Ç¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯²ÄÇ½À¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½¤¬°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±Ç§¼±¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¤â¤·¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤éÌó2»þ´Ö¸å¤òÌÜÅÓ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Ï¿Í¡¹¤ËÅâÆÍ¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ëËÉºÒ¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤ò¼Ò²ñ¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤òËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë³è¤«¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¡ÖÍ½¹ð¡×¾ðÊó¤ÎÆ³Æþ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×È¯É½¥×¥í¥»¥¹¤Î²Ä»ë²½
É®¼Ô¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯¡ÖÍ½¹ð¡×¾ðÊó¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÊÄ´ººÃæ¡Ë¡×¤À¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Ø¤ÎÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡×¡Ë¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¾ðÊóÈ¯É½»þ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëËÉºÒÂÐ±þ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡Ë¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤±¤ì¤É¤â2¤Ä¤Î¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ê¿ÞÉ½-4¡Ë¡¢¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡×¤ËÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ´ººÃæ¡×¡ÖµðÂçÃÏ¿Ì·Ù²ü¡×¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¡ÖÄ´ºº½ªÎ»¡×¤Î4¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¾ðÊó¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡ãÈ¯É½¤¹¤ë¡ä¤«¡ãÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¡ä¤«¤ÎÆóÂò¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈ¯É½¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¾ðÊóÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬³°Éô¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤º¡¢È¯É½¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÊÄ´ººÃæ¡Ë¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÆ³Æþ¤ò
¡Á¡È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤ä¡ÈÏªÊ§¤¤¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÍ½¹ð¡Á
¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤È¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡×¤È¤Î¼ç¤Ê°ã¤¤¤ò¤â¤¦¾¯¤·¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
(1)¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿Ì·Ù²ü¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»öÁ°ÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
(2)ÄÌ¾ï¤È°Û¤Ê¤ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤Ù¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
(3)¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡ÊÄ´ººÃæ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤Ê¸½¾Ý¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤³¤È¤äÎ×»þ¤ÎÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¤Î³«ºÅ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¡£
(3)¤Î¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡ÊÄ´ººÃæ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤ò´Þ¤à°Û¾ï¤Ê¸½¾Ý¤¬Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¼ç´ã¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÉ¾²Á·ë²Ì¤Ë¤â¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤ë¡ÖÍ½¹ð¡×Åª¤ÊÀ³Ê¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡ÊÄ´ººÃæ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¤ò¼Ò²ñ¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉ¾²Á·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Æî³¤¥È¥é¥Õ±è¤¤¤ÇµðÂçÃÏ¿Ì¤¬º£¸åÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤µ¤»¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É®¼Ô¤ÎÄó°Æ¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆMw¤ÎÀººº¤ò³«»Ï¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤Î»Ý¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡ÖÍ½¹ð¡×¾ðÊó¤òÊóÆ»È¯É½¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÉ¤ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤Ï¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¡Ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃÏ¿Ì¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ÎÃÏ°èº¹¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÍ½¹ð¡×¤¬Ã´¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÏªÊ§¤¤¤À¡£ÆÍÁ³¤Î¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬Êú¤¯ÅâÆÍ´¶¤òÁ°¤â¤Ã¤Æ¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤Ï¤³¤Î¾ðÊó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎËÉºÒ¹ÔÆ°¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÍ½¹ð¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é¾ðÊóÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Î¡È¶õÇò¡É¤ÎÌó2»þ´Ö¤ò¡¢¿Í¡¹¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¸«¹þ¤á¤ë¡£¤¿¤È¤¨¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¿´¤Î½àÈ÷¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¿´ÍýÅª¤Ë¤âÊªÍýÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍ½¹ð¡×¾ðÊó¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¾ðÊó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÆüËÜ³¤¹Â¡¦ÀéÅç³¤¹Â±è¤¤¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëµðÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²òÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ò¡È¥¹¥ë¡¼¡É¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
15Ç¯Á°¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Mw9.1¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¡ÊÉ½-3¤Îâ47¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë2ÆüÁ°¡¢Æ±¤¸¿Ì¸»°è¤ÇMw7.3¤ÎÃÏ¿Ì¡ÊÆ±No.46¡Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏMw7.3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¡ÖÀèÈ¯ÃÏ¿Ì¡ÊÁ°¿Ì¡Ë¡×¡¢Mw9.1¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤¬¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¡ÊËÜ¿Ì¡Ë¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÃÊ¤Î·Ù²ü¤äÃí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸Å²¤òÆóÅÙ¤ÈÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢¹ñ¤Ï2022Ç¯12·î¡¢¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó3Ç¯¡¢¾ðÊó¤¬¼ÂºÝ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÇ§ÃÎÅÙ¤äÍý²òÅÙ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¾å¾º¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¡¦ÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡ÖÉ´²ó¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅý·×¾å¡¢ÉáÃÊ¡ÊÀé²ó¤Ë1²óÄøÅÙ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÁ¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¡£
¹ñ¤Ë¤Ï¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶ºî¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Ëº£°ìÅÙÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾ðÊó¤ÎÌ¾¾Î¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¤Îºî¶È¤¬Ìµ°ÕÌ£¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤òËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤é¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÍ½¹ð¡×¾ðÊó¤ÎÆ³Æþ¤Ï¸½¼ÂÅª¤«¤ÄÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡ãËÜµ»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÄó°Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü¡¦15Æü¤ËÅìµþÂç³ØËÜ¶¿ÃÏ¶è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÒ³²¾ðÊó³Ø²ñÂè32²óÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½Í½Äê¡ä
【筆者略歴】
Ê¡Åç Î´»Ë¡Ê¤Õ¤¯¤·¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
TBS¥Æ¥ì¥Ó ÁÏ°èÊóÆ»ËÜÉô ÊóÆ»¶É ²òÀâ°Ñ°÷¡ÊºÒ³²Ã´Åö¡Ë
¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢¡ÖJNNÊóÆ»ÆÃ½¸¡×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¡¢JNN¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Ä¹¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸¸å¤ËJNN»°Î¦Î×»þ»Ù¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£
ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¡¢Ê¿À®30Ç¯7·î¹ë±«¡¢ÅìÆüËÜÂæÉ÷¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¿ô¤ÎºÒ³²¤ò¼èºà¡£
ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ ºÒ³²¾ðÊóÀìÌçÉô²ñ ´´»ö
½½Ê¸»ú³Ø±à½÷»ÒÂç³Ø Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Æâ³ÕÉÜ¡ÖºÒ³²È¯À¸»þÅù¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÅùÂÐºö¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。
