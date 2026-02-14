中村昌也、“元国民的アイドル”との離婚後に騒動のマンションが見える所に引っ越す「俺もここまで自力で来たぞ」
俳優の中村昌也（39）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。“元国民的アイドル”との離婚後に騒動が起きたマンションが見える所に引っ越したと明かした。
【写真】2ショットで「長い付き合い」報告、中村昌也の投稿
番組では、「元国民的アイドルの妻と離婚」したというナレーションで中村を紹介・中村の身に起きた離婚バブルや最高月収についてインタビューする映像を放送した。
中村は、ブレイク当時は「レギュラー3、4本」を持ち、最高月収は200万円、最高年収は2000万円だったことなどを明かした。この時には元妻と住んでいた騒動のマンションが見える「逆サイドのタワーマンション」に引っ越したといい、「俺もここまで自力で来たぞ」と振り返った。この期間では5000万円を稼いだという。
スタジオのビビる大木は「なんで見える所に引っ越す」とツッコミを入れ、坂下千里子は「そこが目標だったのかもね」とフォローしていた。
中村は2011年5月にタレント・矢口真里と結婚、13年5月に離婚した。
