■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート男子フリー（日本時間14日、ミラノ・アイススケート・アリーナ）

男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）9位の佐藤駿（22、エームサービス/明治大）がほぼノーミスの会心フリーで見事銅メダルを獲得した。

SP2位の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）が2大会連続の銀メダルを獲得。SP首位の世界王者、イリア・マリニン（21、アメリカ）がミス連発でまさかの8位。

大波乱のフリーを乗り越え、鍵山と佐藤が日本勢W表彰台。佐藤は五輪男子フィギュアで高橋大輔、羽生結弦、宇野昌磨、鍵山に次ぐ、シングルでは日本勢男子5人目のメダリストとなった。

表彰台に上ってメダルを受け取った佐藤は「言葉がないというか、本当に自分でも表彰台に上ると思っていなかったので、驚いていますし、本当に頑張ってきてよかった」と自身も驚きの表彰台となったようだ。

「正直（実感は）まだ全くなくて、今でもちょっと幻なんじゃないかなって思ってるんですけど。本当にここまで支えてくださったコーチの方、連盟の方に本当に感謝を伝えたいですし、よかったなっていう気持ちでいます」と感謝を口にした。

五輪初出場の佐藤は団体戦（9日）で自己ベストをマークする完璧演技で日本の銀メダルに貢献。その時はマリニンに及ばず悔し涙を流したが、個人戦でもほぼノーミスの堂々の演技を披露し、嬉し涙のメダルとなった。

【男子シングル結果】

金）M.シャイドロフ（カザフスタン）291.58点（SP92.94、FS198.64）

銀）鍵山優真 280.06点（SP103.07、FS176.99）

銅）佐藤駿 274.90点（SP88.70、FS186.20）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8位）I.マリニン（アメリカ） 264.49点（SP108.16、FS156.33）

13位）三浦佳生 246.88点（SP76.77、FS170.11）