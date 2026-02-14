木村多江、ファンだった夫との出会いはCM撮影現場 マネージャーの後押しで関係が発展
俳優の木村多江が、15日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55〜)に登場する。
『新婚さんいらっしゃい!』より (C)ABCテレビ
15日の放送では、放送開始55周年を記念し、MCの藤井隆と井上咲楽がゲストの木村とともに鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでに出演した5,000組以上の新婚さんの中から伝説の5組を振り返る。
藤井とは、2024年の舞台『台風23号』で夫婦役として共演した仲だという木村。今回が初バラエティロケだという。
トークでは、木村が俳優になったきっかけについても言及。親族の影響があったそうで、幼少期から舞台が近い存在だったエピソードを披露する。また、入院がちだった叔母に笑ってもらいたいと、弟とコンビを組んで漫才をやったこともあると話す。
さらには、木村と夫のなれそめについても。広告代理店に勤める夫とは、CMの撮影現場で出会ったそう。ファンだと伝える夫にマネージャーが「連絡先教えてあげなよ」と後押ししたことで、関係が発展したという。当初は嫌がっていた木村だったが、漫画『あしたのジョー』の丹下段平のセリフをきっかけに、気持ちが揺らいだと明かす。
