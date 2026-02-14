Æî¸¶À¶Î´¡¡ÁêÊý¡¦ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤È¤ÎàÉÔ»×µÄá¤Ê´Ø·¸À¤ò¹ðÇò¡ÖËÍ¤è¤êÌî¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ìî¿´²È¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤¬¡¢£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö£Á¡½£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁêÊý¡¦ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥á¥¤¥¯¼¼¤Ç¶öÁ³°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÆî¸¶¤¬¡ÖÆâÂ¼¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÂ¼¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ã¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£Ç¯Ëö¤Ë¤âÆâÂ¼¤¬È¾Âµ¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æî¸¶¤¬¸å¤í¤«¤é¡ÖÆâÂ¼¤µ¤ó¡¢´¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÆâÂ¼¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ã¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤ß¡¢¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö£²¿Í¤Çà¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Êá¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö£±²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤³¤¦¤·¤ç¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¼¡¤Ï¤³¤¦¤ä¤í¤¦¤¼¤È¤«£±²ó¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤ÏÎ®¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸À¤À¤¬¡¢£Í£Ã¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¥¨¥¨ÅÛ¤ÈÁÈ¤ó¤À¤ó¤ä¤Ê¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¤è¤êÌî¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ìî¿´²È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆâÂ¼¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£