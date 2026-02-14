Samsungは、新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を2026年2月25日に米サンフランシスコで開催することを正式に発表しました。同社がサンフランシスコでこのイベントを行うのは2020年以来のことです。

イベントは例年通り、太平洋標準時の午前10時に開始されます。日本時間では2月26日の午前3時となり、Samsung公式サイトやYouTubeでのライブ配信を通じて、日本国内からもリアルタイムで視聴できる見通しです。

今回のイベントでは、次期フラッグシップモデルである「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」に加え、新型ワイヤレスイヤホンの「Galaxy Buds 4」および「Galaxy Buds 4 Pro」の発表が期待されています。

スペック面では、EU向けのGalaxy S26（標準・プラス）には自社製の「Exynos 2600」が搭載される見込みですが、米国向けは全モデルに「Snapdragon 8 Elite Gen 5」が採用される見通しです。日本向けモデルも、例年通りこのSnapdragon搭載仕様に準じる可能性が高いと考えられます。

一方、海外ではすでに予約プログラム「Galaxy Reserve」が開始されています。これに登録すると、予約時に使える30ドルのクレジット付与や、5000ドルのギフトカードが当たる抽選へのエントリーが可能になります。ただし、このプログラムは日本国内で行われた前例がなく、現時点でも国内向けの実施の兆しは確認できていません。

今後のスケジュールとしては、Galaxy S26シリーズは海外で3月上旬に発売され、日本では4月頃にキャリア版が登場すると予想されます。最新のAI技術と強力なプロセッサを搭載した新型Galaxyがどのような進化を遂げているのか、2月末の正式発表を心待ちにしたいところです。

