¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤Ë¥É¥¿¥­¥ã¥óÁûÆ°¤¬¡Ä¡ª¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÃÇÈ±¼°¡Ö°¤Éô»í¡¢¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤é½÷À­¿Ø¤âÂ¿¿ô»²²Ã¡×Ì©Ãåµ­

£±·î31Æü¤Ë£±Ëü¿Í¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤ÆÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢¸µ²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê34¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ë¤ÎÃÇÈ±¼°¤¬¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤³¤ÈÇòË²¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¾È¥ÎÉÙ»Î¤È±ï¤Î¤¢¤ë¾·ÂÔµÒ¤¬50²»½ç¤ËÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢î÷¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃÇÈ±¼°¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤éÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÇòË²¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÅÚÉ¶¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
²ñ¾ì¤Ï¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£
Í¥¾¡45²ó¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤ò»Ä¤·¤ÆÇòË²¤µ¤ó¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç21Ç¯½©¾ì½ê¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¡¢Ç¯´ó¡¦´Ö³À¤ò½±Ì¾¸å¡¢¡Ç22Ç¯£··î¤ËµÜ¾ëÌîÉô²°¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Ëë²¼15ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ÇÆþÌç¤·¤¿Íî¹ç¡Ê¸½¡¦ÇìÇµÉÙ»Î¡¢Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡Ë¤¬½êÍ×£±¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ç24Ç¯½é¾ì½êÃæ¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿Äï»Ò¤ÎËÌÀÄË²¡ÊÅö»þ¡¢ËëÆâ¡Ë¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÇòË²¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ë¤Ë¤Ï£²³¬µé¹ß³Ê¤ÈÉô²°¤ÎÊÄº¿¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤¿¡£
¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃç¡×
ÇòË²¤µ¤ó¤ÈÄï»Ò¤¿¤Á¤ÎÅ¾Â°Àè¤Ï¡¢²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬½êÂ°¤¹¤ë°ìÌç¤Î°ËÀª¥ößÀÉô²°¡£´ñ¤·¤¯¤â¤«¤Ä¤ÆÅÚÉ¶¾å¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿£²¿Í¤¬Æ±¤¸Éô²°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µìµÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢Éô²°¤¬ºÆ¶½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö°ì»þÍÂ¤«¤ê¡×¤Î¿ÈÊ¬¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢°Û¤Ê¤ëÉô²°¤ÎÎÏ»ÎÆ±»Î¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·Î¸Å¾ì¤³¤½³èµ¤¤¬½Ð¤ë¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë¡£
Éô²°ÊÄº¿¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âºÆ¶½¤Î¥á¥É¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÇòË²¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯£¶·î¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¡£¸½ºß¤ÏÁêËÐ¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ë¹ñÆâ³°¤òËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð°Þ¤«¤é¾È¥ÎÉÙ»Î¤È¤Î¡ÖÃç¡×¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö°äº¨¡×¤Ë¤è¤ëÃÇÈ±¼°¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£
ÇòË²¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î½ÐÈÖ¤«¤é60¿Í¤¬²á¤®¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£´ÛÆâ¤Ç¿ÆÊý½°¤È»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÊ¹¤Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
10Ç¯Á°¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»þ¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤¤¤¦¡¢¶â¿§¤Î¥Ç¡¼¥ë¡Ê¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÌ±Â²°áÁõ¡Ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÇòË²¤µ¤ó¤Ï¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹Ç¯¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡×
·»¡¢°ìÆó»°Áª¼ê¡Ê28¡Ë¤È¶¦¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»½÷»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°¤Éô»íÁª¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¾åÅÄÅí»Ò¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤é¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¿Ø¤¬î÷¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢º£²ó¤ÎÃÇÈ±¼°¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡£ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢ÆÃÃí¤ÎÃÅ¾å¤«¤éî÷¤òÆþ¤ì¤ë¡£
£´¡Á£µÇ¯Á°¤«¤é¾È¥ÎÉÙ»Î¤³¤È°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë°¤Éô»íÁª¼ê¤Ï¡¢
¡Öî÷¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç´Ø¤«¤é½øÆóÃÊ¤Þ¤Ç´ÙÍî¡¢¤½¤³¤«¤é²£¹Ë¾º¿Ê¤Þ¤Ç¤ÎÉü³è·à¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿ÀèÂå¤Î°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¡¢¸½¡¦µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ë¤Î¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¡¢¿ùÌî¿¹½ß»Ò¤µ¤ó¤âËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢î÷¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÌç¤Î¿ÆÊý½°¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡Ë¡¢Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¤é¤Î¸½ÌòÎÏ»Î¤Î¸å¤Ï¡¢°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î´Ø¼è¤¿¤Á¤¬î÷¤òÆþ¤ì¤ë¡££±·î¤Î½é¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê23¡¦Á°Æ¬£´ËçÌÜ¡Ë¤Ï¡¢°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤¬¤â¤Ã¤È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È·Î¸Å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×
¤È¡¢Æ±¿ÆÊý¤«¤éÆü¡¹𠮟Ó£¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÇ®³¤ÉÙ»Î¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¡×¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Ç¤Ï»°ÌòÉüµ¢¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¾ì½ê¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë¤Î£²²£¹Ë¤ËÅÚ¤òÉÕ¤±¤Æ¼ì·®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡£Á°Ì¾¡¦ÁðÌî¡¢Á°Æ¬É®Æ¬¡Ë¤Ï¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÎÎÏ»Î¡£ÆüÂç¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇòË²¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏµÜ¾ëÌîÉô²°¤Ø¤ÎÆþÌç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆþÌç¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆµÜ¾ëÌîÉô²°¤¬ÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ËÀª¥ößÀÉô²°¤ËÆþÌç¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÇòË²¤µ¤ó¼çºÅ¤Î¡ÖÇòË²ÇÕ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇòË²¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÇìÇµÉÙ»Î¤È¶¦¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¡¢µì»Õ¾¢¤È¤Î¡Öå«¡×¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢ñþ¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥·¥ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÈ±·¿¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÅÚÉ¶¾å¤ÇºÇ¸å¤Î°§»¢¡£
¡Ö»Õ¾¢¡ÊÁ°¡¦°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éô²°¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢»ä¤ÎÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁêËÐ³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×
¤È½Ò¤Ù¤ë¿ÆÊý¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÚÉ¶²¼¤Ë¤Ï¿·À¸¡¦°ËÀª¥ößÀÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¸å±ç¼Ô¤é¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
½Õ¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢195Ñ¡¢141Ô¤È¤¤¤¦È´·²¤ÎÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ë¼÷Ç·ÉÙ»Î¡Ê25¡£Á°Ì¾¡¦À»ÇòË²¡Ë¤¬¿·½½Î¾¤È¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢£¶¿Í¤Î´Ø¼è¤òÍÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÀª¥ößÀÉô²°¡£¡Ö¶¨²ñ¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¦¤è¤¦¤ÊÎÏ»Î¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤Î¡Ö»Õ¾¢¿ÍÀ¸¡×¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉðÅÄÍÕ·î¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë