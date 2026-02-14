「しあわせ食感」とはこのこと♡【セブン-イレブン】ティータイムが華やぐ「新商品」

【セブン-イレブン】にティータイムの気分を上げてくれそうな、「新商品」がお目見え。公式サイトによると、「食感や製法にもこだわった、『しあわせ食感』スイーツ」とのことで、見た目の良さから味わいまで期待が高まります。今回は、そんな「しあわせ食感」スイーツに加えてチェックしておきたい、「７プレミアム」のシフォンケーキもピックアップ。セブン-イレブンの新商品で、幸せなティータイムを過ごしてみませんか。

4種のチョコ具材が楽しめる華やかエクレア

2種類のチョコクリームと、ミルキーなクリームの3種類の味わいがサンドされた「クワトロチョコエクレア」。公式サイトによると、「異なる食感とクワトロチョコ（4種のチョコ具材）が一度に堪能できるエクレア」とのこと。@hifumi4さんは、「パキパキ！な板チョコ風なチョココーティングや生地のしっとり食感もある」と、口あたりの変化も楽しんだ様子。華やかで贅沢感のあるおしゃれなエクレアは、自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。

ふわふわした雲のような新感覚どらやき

公式サイトによると、「雲のような『ふわふわ』の食感」「新感覚のどらやき」という「雲どら つぶあん＆ホイップ」。コロンとした可愛いフォルムで、ティータイムの気分を上げてくれそうです。@hifumi4さんいわく、「滑らかみるくホイップが合わさって口溶けのふんわり」「とろけていきますね」とのこと。つぶあんの和の風味と共に、心まで癒されるかも。サクッと軽く食べられそうなサイズ感も魅力的です。

味と食感で幸せ気分を満喫できそう

粉糖が粉雪のようにも見える、リッチな雰囲気の「とろ生食感チーズケーキ」。@hifumi4さんによると、「ベイクドのどっしり濃さのあるチーズとバターのコクが合わさったかのような口溶け」「下のビスケットがクランブルのようにザクッ！」とのことで、こちらも幸せ気分になれそうな食感や味が楽しめそう。ビスケットの香ばしい風味がアクセントになって、飽きずに食べ切れるかも。食後の口直しに、デザート感覚で食べるのも良さそうです。

「７プレミアム」の新商品も見逃せない！

こちらは、「７プレミアム」から発売された「７プレミアム キャラメルホイップシフォンケーキ ３号」。丸いフォルムと、キャラメルカラーが映える可愛いシフォンケーキです。シフォンケーキの中には、ホイップカスタード、さらにトッピングとして、キャラメルソースとホイップクリーム、アーモンドが使用されている、贅沢感溢れる仕上がり。@nyancoromochi_sweets_blogさんは、「中にもクリームがこんなに入ってるなんて最高でした」と絶賛しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino