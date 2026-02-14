来週の『ばけばけ』“トキ”高石あかり＆“ヘブン”トミー・バストウ、熊本で新生活スタートも違和感
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「ワカレル、シマス。」が2月16日〜2月20日に放送される。
【写真】松野家に加わる女中のクマ（夏目透羽）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第96回（2月16日放送）あらすじ
トキとヘブンの熊本での新生活が始まった。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、松江からついて来た丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）、永見（大西信満）に、新たに女中のクマ（夏目透羽）を加え、松野家は大所帯になる。
充実した新天地での新生活かと思いきやトキとフミははじめての女中との生活に戸惑いを隠せない。ヘブンもまた熊本での生活に違和感を抱えることになる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
