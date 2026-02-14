◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第8日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が2大会連続での銀メダル。また、SP9位だった佐藤駿（エームサービス・明大）が大逆転での銅メダルに輝くなど、日本勢が躍動した。

鍵山が青を基調とした新衣装で登場。フリー曲「トゥーランドット」に乗り、今季初投入の切り札4回転フリップは着氷が乱れたが、高い演技内容で会場を魅了し、得点は176.99点で合計280.06点となり銀メダルを獲得した。

佐藤は冒頭に大技の4回転ルッツを決め、その後も連続ジャンプなど高いレベルの演技を披露。挑戦するプランもあった4回転フリップは回避したが、日下コーチもガッツポーズした内容でスコアは186.20点で、合計274.90点だった。

これにより、日本男子としては3大会連続での2人同時メダルという快挙となった。

この2人の快挙を手放しで喜んだのが、坂本花織だった。会場で見守っていた坂本は2人のメダルが確定すると、2人を抱きしめて歓喜。背中をポンポンとさするなどねぎらった。

この様子はネットでも話題となり、Xでは「まるで母親のように鍵山・佐藤選手を抱きしめる坂本花織」「坂本花織が2人とハグしてたのも印象的」「佐藤くんの銅メダル確定が、何よりも嬉しそうな鍵山くん。鍵山くんと喜びを爆発させる坂本花織ちゃん。日本チームほんとに好き！」などの声も上がっていた。