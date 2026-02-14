好機と見れば一瞬もためらわない。“戦闘民族”らしい先制攻撃が道を開いた。「大和証券Mリーグ2025-26」2月13日の第2試合はU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）がトップを獲得。セミファイナル進出が険しい状況で、試合後は諦めない決意を語った。

【映像】好機と見れば一瞬もためらわない鈴木優

第1試合は前日から連投となった仲林圭（協会）が善戦及ばず2着。1試合も無駄にはできない状況で、鈴木優にバトンが託された。当試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、鈴木優、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）の並びで開始。

東1局、鈴木優はドラの九万と西・中が対子のチャンス手。先に本田がリーチ、さらに園田もリーチと劣勢に追い込まれた。ここで鈴木優は園田のリーチ宣言牌である中をポン、さらに再び園田から九万をポンして、三・六万待ちのテンパイ。両者に通っていない8筒を勝負した。これが通過し、園田からロン。西・中・ドラ3の8000点で大きな先制点を手に入れた。

トップ目のまま迎えた南3局、ドラの6索を暗刻にしてリーチに踏み切るも、これは流局。2着目の園田と6300点差でオーラスへ。ここではタンヤオを見据えた手が6巡目にテンパイ。亜樹からロンを決め、タンヤオの1300点でゲームセット。全9局でアガリは5回のスピード決着、鈴木優はこれで個人7勝目とした。

試合後の勝利者インタビューでは「試合数が減って来て、4着や3着を引くとさらに条件厳しくなってしまう。毎日シビれていますね。（トップは）とてもうれしいです」とコメント。東1局のアガリは「だいぶ分が悪いですが、アガれば8000点になる。あそこはまっすぐ。結果はアガれてよかったです」と語った。

オーラスではボーダー争いの赤坂ドリブンズを意識し、できれば園田からアガりたい場面でもあった。しかし鈴木優は「（ライバルの）着順をどうするかというのはオマケですね。まだどのチームがセミファイナルに行けるか決まっていない。自分のチームのポイントを稼ぐことを優先しました」と説明した。

一昨年は優勝、昨年もファイナルへ進出した実力派揃いのチームだからこそ、終盤に何が起きてもおかしくはない。鈴木優は「厳しいスコアですが、最後の1試合、最後の1牌まで、チームメイトとスポンサーさんと、みんなで戦っていきたいと思います」と健闘を誓い、最後までその目は力強かった。

【第2試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）3万6200点／＋56.2

2着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）2万8600点／＋8.6

3着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）2万6100点／▲13.9

4着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）9100点／▲50.9

【2月13日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋909.7（98/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋611.2（100/120）

3位 BEAST X ＋471.1（100/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋122.8（98/120）

5位 TEAM雷電 ▲10.1（98/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲118.5（98/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲128.7（100/120）

8位 EARTH JETS ▲558.9（100/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲643.6（98/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲655.0（102/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）