ある日、小型犬に「お手」といきなり手を差し出してみると、反射的に手を乗せてくれたことに飼い主さんは大喜び。そんな飼い主さんに見せた小型犬の表情が意外で面白いと、大きな話題を呼びました。

「なんでワンちゃんが驚いてるの」「お手出来ちゃったんだが？！の顔可愛い」と評判で、28万回以上再生されています。

【動画：『お手…できちゃったんだが！？』小型犬が咄嗟に手を出した結果→思いがけない『表情』】

いきなり差し出された手に…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『peach111115』へ投稿された、小型犬の様子です。この日飼い主さんは、くっついて座っていた小型犬に手を差し出して、「お手！」と言ってみたのだそう。

いきなりのことだし出来ないだろうと思っていた飼い主さん達でしたが、反射的になのか差し出された手にちょこんと前足を乗せた小型犬。思わぬ成功に驚いた飼い主さんでしたが、何よりも驚いたのは本人だったといいます。

お手が成功した自分にびっくり！

お手が成功した次の瞬間、小型犬は目が飛び出そうなくらい大きく見開いて、びっくりした表情に。まん丸い目をして驚く姿は、まるで「お手…出来ちゃった！」とでも言っているかのようだったとか。

お手が成功したことを飼い主さん達がたくさん褒めてくれましたが、その間も固まったまま。やがて我に返ったのか、小型犬は飼い主さんの方を振り向きましたが、その表情は驚いた顔のままだったそうです。

走り去ってしまいました

お手が出来た自分に驚き、たっぷり褒めてもらった小型犬。ヨシヨシしてもらった後も興奮が抑えきれないのか、向こうへ走っていったかと思うとまた戻ってきて、くるりと回って再び走り去ったのでした。

まるで小さな子供が急にできることが増えた自分にびっくりしたみたいに、その驚きと喜びを豊かな表情と行動で知らせてくれた小型犬。次はどんなことができるようになるのか、どんな表情を見せてくれるのか楽しみです。

この投稿へは「ちゃんと『できたっ！』ってリアクションしてる」「褒めてもらえた！わーい！ってはしゃぐの可愛い」「あれ、出来た…？ってなってて面白い」「ほんとに可愛すぎて何回も見ちゃう」など、あまりにも可愛い表情を見せてくれた小型犬の姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと4万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『peach111115』では、今回見事なお手を披露してくれた小型犬や、飼い主さん曰く「お口が可愛い」というハムスターの愛らしさ満載な日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「peach111115」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。