家族が帰省して喜ぶわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で99万6000回再生を突破し、「もはや洗車ｗｗｗ」「苦しそうで草」「愛が溢れすぎている」といったコメントが寄せられることとなりました。

ジタバタ暴れるわんこ！？

TikTokアカウント「yeyuanhui」の投稿主さんは、実家で暮らすビションフリーゼの可愛い姿を紹介しています。男性が帰省したとき、わんこは大歓迎してくれるのだそう。愛犬が嬉しそうに出迎えてくれたときの幸福感は、わんこと暮らす醍醐味のひとつといっても過言ではありません。しかし、男性の実家のわんこは、その粋を越えているよう…！

わんこは、喜びのあまり男性に向かって体当たりを繰り返すのだとか。その上、顔をペロペロ舐めてくるといいます。あまりの素早さと勢いは、わんことは思えないほど…。もはや洗車のようなパワフルな大歓迎に、男性は手も足も出ない様子です。

熱烈大歓迎な姿にホッコリ

わんこの動きがおさまったと思うと、すぐに再開。男性も、瞬時に察知して目をぎゅっと閉じますが、わんこの勢いは増すばかり。猛攻撃を受けて苦しそうな男性の表情に、だんだん笑いがこみあげます…♪

とはいえ、わんこの熱烈大歓迎は、男性にとって癒しの時間となっているそう。これをされるために頻繁に帰省しているのだといいます。なんだか羨ましくなってしまう、男性とわんこの微笑ましいワンシーンでした。

この投稿には「第二波くるのかわいすぎる(笑)」「もふもふがドタバタしてる図、よすぎる」「私もそちらに帰省させていただきたい」などの温かなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「yeyuanhui」では、男性が帰省したときのわんこの様子を投稿しています。ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

