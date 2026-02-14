マンチェスター・ユナイテッドが土壇場で勝ち点を引き寄せた。ウェストハム戦で後半から投入されたベンジャミン・シェシュコが後半アディショナルタイム96分に同点弾を奪取。ルベン・アモリム解任後、6試合5ゴールと結果を残す22歳のストライカーが、再びチームを救った。指揮官は「彼は準備ができている」と評価し、先発起用の可能性を示唆している。



英紙『THE Sun』は、この試合で途中出場から流れを変えたシェシュコとレニー・ヨロの両名に注目。先発で継続起用すれば、ユナイテッドは伝統の攻撃的スタイルを取り戻し、復活への足掛かりを築けると論じている。





昨夏に移籍金7650万ユーロで加入したシェシュコは、アモリム体制下では戦術適応に苦しみ、得点が止まる時期もあった。しかしキャリック就任後はプレイ選択が簡潔化し、ワンタッチで仕留める決定力が際立つ。直感的なフィニッシュワークは、停滞していた攻撃陣に不足していた要素といえる。守備面では、6200万ユーロで獲得した20歳のレニー・ヨロが存在感を示した。ハリー・マグワイアの去就問題やマタイス・デ・リフトの負傷離脱という不安要素を抱える中、ウェストハムの鋭いカウンターを単独で2度阻止。キャリック監督も「彼が流れを断ち切った」と評価した。過度なターンオーバーでリズムを崩していた若手DFが、安定感とスピードを取り戻しつつある。キャリックは現役時代に培った「主導権を握る攻撃的姿勢」を志向する。次節のエヴァートン戦で両名がスタメンに名を連ねれば、再建の方向性はより明確になるだろう。継続性が問われる局面に入っている。