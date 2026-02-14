1日8往復、2往復は神戸三宮まで

大阪シティバスは2026年2月10日、神姫バスと共同で新たな高速バス路線「神戸〜あべの橋線（仮称）」の運行に向け、国土交通省近畿運輸局へ申請したと発表しました。

【最短1時間】これが大阪エリアと神戸空港を繋ぐ「新高速バス路線」です（画像）

新路線は、大阪あべの橋・心斎橋といった大阪ミナミエリアと、神戸空港・ウォーターフロントエリア・神戸三宮を結びます。これにより、大阪ミナミ〜神戸空港間は、乗り換えなしで最短60分となります。

運行開始時期は2026年4月上旬を予定しており、運賃は1000円です。事前予約は不要で、先着順の座席定員制となります。1日8往復を運行し、このうち2往復は神戸空港から南京町を経由して神戸三宮まで直通します。

大阪シティバスと神姫バスによる高速バスの共同運行は、今回が初めてです。大阪エリアからの神戸空港利用者や、神戸空港を利用する大阪エリアの観光客などのニーズに対応し、神戸空港バスネットワークの利便性拡大を図るとしています。

なお、詳細は認可後にあらためて発表するとしています。