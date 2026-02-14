「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝は合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルに輝いた。鍵山はこれで北京五輪の団体、個人銀メダル、今大会の団体銀メダルに続き４個目の五輪メダル。日本選手歴代最多となった。

自身もミスが目立つ悔しい演技となったが、マリニンの敗戦にも驚いた様子。２３年１１月のＧＰフランス杯で２位になった以降は、個人戦１４連勝中だった“４回転の神”が衝撃の失速をみせたことに「今日の演技に関しては珍しいというかびっくりする部分もあった」と明かした。団体戦もフル出場したマリニンに「団体もショートフリー滑って、個人も滑って、そんなタイトなスケジュールでよく乗り越えてきたなと思う。彼がシニアに上がってからたくさんの偉業やいい成績を残して、この五輪も世界から当たり前のように優勝されて期待されて、僕には計り知れないプレッシャーや重圧だったと思う。初めての五輪で４回のパフォーマンスを滑り切ったことはすごいなと思う」とライバルを慮った。

またＳＰ９位から逆転で銅メダルを獲得した佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝も「終わった時点ではメダルには届かないと思っていた。信じられない気持ち」と明かし、マリニンについては「本当に珍しいなという思いでみていた。今季まったくミスがなかったので。やはり団体と個人と過密なスケジュールでやっているというのもあったと思う」と語った。その上で「その中でも４Ａに挑戦するというのはすごいと思いますし、マリニン選手のおかげで自分たちもここにいる。これからも追いついていけるように頑張りたい」と、思いやった。