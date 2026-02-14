第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇に挑む横浜（神奈川）のナインと村田浩明監督が１３日までに、横浜市内のプロボクシング・大橋ジムを訪問。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）、ＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）の練習を見学した。

横浜ＯＢの大橋秀行会長（６０）は「我が母校 横浜高校野球部 井上尚弥 平岡アンディの練習を見学！ モンスターパワーを注入 必勝！ 甲子園優勝！！」と後輩たちを激励した。

横浜は昨秋の関東大会８強に入り、センバツ連覇への切符をつかんだ。プロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希（２年）を擁し、史上４校目の偉業に挑む。センバツの組み合わせ抽選会は３月６日に行われる。

平岡は今月２１日（日本時間２２日）、米ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナでＷＢＡ世界スーパーライト級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝に挑戦。勝てば国内ジム所属選手としては１９９２年４月にメキシコでＷＢＡ世界同級王座を獲得した平仲明信（沖縄）以来、３４年ぶり４人目の同級世界王者誕生となる。また井上は、５月に東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝とのスーパーファイトが計画されている。