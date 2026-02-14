アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束作戦を実行したとされるアメリカ陸軍・特殊部隊の本拠地を訪問し、「戦士たちを全面的に支持している」とたたえました。

アメリカ トランプ大統領

「ここにいる全ての戦士たちに伝えたい。最高司令官は君たちを全面的に支持している。君たちは必要とあれば、戦い、戦い、戦い抜く。そして、勝ち、勝ち、勝ち抜くのだ」

トランプ大統領は13日、アメリカ陸軍の主要基地の一つ、南部・ノースカロライナ州のフォートブラッグ基地を訪問し、「君たちの最高司令官であることは、この上ない名誉だ」などと兵士たちをたたえました。

フォートブラッグ基地にはマドゥロ大統領の拘束作戦を実行したとされる特殊部隊の本拠地があり、トランプ氏は「ここにいる史上最高の兵士たちがベネズエラの独裁者を捕らえ、司法の裁きを受けさせるために連れてきた」と述べ、兵士たちを絶賛。演説後には、非公開で特殊部隊の隊員たちと面会しました。

フォートブラッグ基地のあるノースカロライナ州は、11月の中間選挙で激戦が予想されている地域の一つです。

トランプ大統領は立候補を予定している与党・共和党の候補者たちを次々と紹介するなど、兵士たちを前にした大統領の演説では異例となる選挙を強く意識した発言も目立ちました。