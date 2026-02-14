■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート男子シングル・フリースケーティング（日本時間14日、ミラノ・アイススケート・アリーナ）

男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショート首位の世界王者、イリア・マリニン（21、アメリカ）がフリーでジャンプのミスが続き、総合8位（フリー15位）で終えた。

12月のGPファイナルでは全6種類の4回転ジャンプを7本成功させ、フリー世界最高の238.24点を記録したが、この日は4回転が3本しか決まらず。王者が五輪の魔物に飲まれる波乱が起こった。

SPトップのマリニンは最終滑走。冒頭の4回転フリップはしっかりと決めたが、続く大技4回転アクセルが抜けてシングルに。続く4回転ルッツを決めたが、ループも抜けて2回転となり会場はどよめいた。後半も4回転ルッツ、サルコウで2度転倒し、最後まで精彩を欠く内容となった。

演技後は両手で顔を覆い、首を横に振りながら俯いた表情でキス・アンド・クライに戻った。得点が出ると立ち上がり、金メダルを獲得したM.シャイドロフ（カザフスタン）とハグを交わし、健闘を称えた。

【男子シングル結果】

金）M.シャイドロフ（カザフスタン）291.58点（SP92.94、FS198.64）

銀）鍵山優真 280.06点（SP103.07、FS176.99）

銅）佐藤駿 274.90点（SP88.70、FS186.20）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8位）I.マリニン（アメリカ） 264.49点（SP108.16、FS156.33）

13位）三浦佳生 246.88点（SP76.77、FS170.11）