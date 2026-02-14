「親の年金が少なく…」55歳男性、年収300万円。「出るに出られない」実家暮らしの家計事情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、鳥取県在住・55歳男性のエピソードを紹介します。
職業：会社員
在住：鳥取県鳥取市
家族構成：片親、自分
世帯年収：自分300万円
実家の間取り：一軒家9K
交際費：4万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：150万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては、「出る予定無し」と回答。恋愛や結婚願望については「ない」と言います。
また、「自分もマンションより一軒家がいいから」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「洗濯する時も洗濯の量が多いしたまに食事の準備もしないといけないし、風呂の時間もまちまちで掃除担当になっていてかなりの量を掃除しないといけない」とのこと。
さらに、「親が少しの年金しか収入がなく、ほとんど生活に必要なお金は全部自分が用意しないといけない」と話しました。
また、お金に関する悩みでは「生活する上で光熱費、食費、全てのもののお金があがっていてかなり苦しい生活になってきた。収入は対して増えていないので不安がつのる」と教えてくれました。
高齢の片親の面倒や家事、ほとんどの生活費を負担し、“出るに出られない”状態から実家暮らしを続けているという回答者。収入が増えないのに物価上昇が進む現状に、将来の不安を募らせる様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)
