「神コラボすぎて」中島健人、渡辺直美とのツーショットを披露！「カッコ良くて神秘的な世界観が天才」
元Sexy Zoneの中島健人さんは2月12日、自身のInstagramを更新。お笑いタレントの渡辺直美さんとのさまざまなツーショットを公開しました。
【写真】中島健人＆渡辺直美のツーショット
コメントでは、「神コラボすぎて」「最高のMVをありがとうございます」「本当に最強すぎて死んじゃうにょ」「2人の声の相性もすごく良くて心地いい」「神々は戯れてるところも美しいですね…」「カッコ良くて神秘的な世界観が天才」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「神々は戯れてるところも美しいですね…」中島さんは「直美姉が東京ドームでおれがNYはうにょい。次はおれもいくぜ ドームに」とつづり、16枚の写真と2本の動画を載せています。渡辺さんとのツーショットなどです。特徴的なフォーマルな衣装に身を包んだ姿や、レコーディングやご飯を一緒に食べる様子などを披露しています。
「渡辺直美という"世界の神様"に挑む」11日には「渡辺直美という"世界の神様"に挑む中島健人の楽曲です」と、渡辺さんとのコラボレーション楽曲の動画を一部公開した中島さん。今回投稿した衣装で撮影したようで、独特な感性と世界観が感じられます。興味を持った人はチェックしてみてくださいね。
