ドッグパークに描かれた巨大壁画

ロサンゼルスに生まれた“名所”に日本ファンから羨む声が続出している。ドジャースの大谷翔平投手と愛犬・デコピンの壁画が誕生。巨大な大谷とデコピンが描かれた風景に「いいないいな」「見に行きたい」と、ファンの本音がこぼれている。

米地元紙「ニューヨーク・ポスト」が12日（日本時間13日）、巨大壁画の詳細を明かした。壁画は会員制ドッグパーク「Pawradise Park」に描かれており、高さは28フィート（約8.5メートル）。笑顔の大谷とデコピンがタッチを交わす構図となっており、作者はアーティストのアレックス・アリ・ゴンザレス氏で、過去にも大谷の壁画を制作している。

同紙は記事のなかで「2人が絵画という形で永遠に記憶された。MLBのシーズンは過酷で彼らはもうすぐ離れ離れになるが、少しは（その現実を）受け入れやすくなるだろう」と言及。全米を虜にした大谷とデコピンの“絆”を称えた。

お披露目された巨大壁画を見た日本ファンは続々反応。SNSには「すっげー！」「いいなぁ〜」「ドッグパークの壁画にピッタリ」「愛犬を連れて行きたいなぁ」「オープニングはデコピンも来るのかな」といったコメントが寄せられていた。

会員制ドッグパーク「Pawradise Park」は今春オープン予定。シーズン開幕以降は、この場所も大谷ファンにとっては思わず足を向けてしまう“新スポット”となりそうだ。（Full-Count編集部）