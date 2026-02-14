ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・福津市の建物火災で未明に消防隊出動 津屋崎2丁目22番付近（2… 福岡・福津市の建物火災で未明に消防隊出動 津屋崎2丁目22番付近（2月14日午前2時37分ごろ） 福岡・福津市の建物火災で未明に消防隊出動 津屋崎2丁目22番付近（2月14日午前2時37分ごろ） 2026年2月14日 8時28分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、14日午前2時37分ごろ、福津市津屋崎2丁目22番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 大分・別府市の70代男性が警察官や検事名乗る偽電話詐欺で約500万円被害 「あなたの電話番号が使われ不正に口座開設」 LINEに誘導し指定口座に振り込ませる 福岡・太宰府市で小学生女児が見知らぬ男からスマホ向けられる 青山3丁目の青山公園付近の道路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, 徳島, ネジ, 上田, 埼玉, 長野, 神奈川, ダイス, 思いやり, リハビリ