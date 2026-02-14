資産7億円の桐谷さん、保有株紹介「100株買い10万円の含み益」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が13日、自身のXを更新し、保有株を紹介した。
【写真】気になる！含み益だらけですげぇ…桐谷さんの保有株
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「今日はヤマトの新年会(ホテルメトロポリタン高崎)で、投資の秘訣についてお話しさせて頂きました。私がお勧めするのは優待株の分散投資。講演終了後にヤマトの株主だったことに気づきました」と報告。
続けて「優待は地元特産品など。私は24年に100株買い10万円の含み益。お土産に大きな花束と蒟蒻畑を頂きました」と含み益を出していることも伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！含み益だらけですげぇ…桐谷さんの保有株
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「今日はヤマトの新年会(ホテルメトロポリタン高崎)で、投資の秘訣についてお話しさせて頂きました。私がお勧めするのは優待株の分散投資。講演終了後にヤマトの株主だったことに気づきました」と報告。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。