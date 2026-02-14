◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１７６・９９点、合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルを獲得。３位に入った同学年の佐藤駿（エームサービス・明大）と、日本男子３大会連続のダブル表彰台を飾った。

「率直に言うと、悔しい思いはすごくあるけど、４回転フリップを含めしっかり挑戦という形で残せて最後まで戦い抜けたことに関しては未練はない。次の大会に向けてもっともっと強くなりたいと思える大会だった」と喜びを語った。

世界王者でＳＰ１位のイリア・マリニン（米国）は２度の転倒があり、１５６・３３点、合計２６４・４９点でまさかの８位。佐藤のメダルが決まると、駆け寄り笑顔で祝福した。

◆鍵山 優真（かぎやま・ゆうま）

▽生まれ ２００３年５月５日、神奈川・横浜市出身、２２歳。

▽競技歴 ５歳からスケートを始め、１９年の全日本選手権をジュニアで３位。２０年ユース五輪で金メダル。シニア転向後の初の世界選手権（２１年）で銀メダル、北京五輪（２２年）で銀メダルを獲得。

▽父子鷹 父の正和コーチ（５４）は９３年に全日本選手権を３連覇。９２年アルベールビル、９４年リレハンメル五輪代表。優真は２５年全日本選手権で２連覇し、史上初の“父子連覇”を達成。

▽コーチ 父・正和さんと１４年ソチ五輪銅メダルのカロリナ・コストナーさん（イタリア）。コストナーさんの母国でメダルを手にした。

▽趣味 カメラ、ドライブ。

▽縄跳び ウォーミングアップで行い、４重跳びが最高で５回できる。

▽芸術 絵を描くことが得意。

▽ご褒美 すし、すき焼き。