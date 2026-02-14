¡ÚÎÌ»Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾Úµò¡ÛŽ¢ÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤à¤º¤«¤·¤¤¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤È゙ÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÎÌ»Ò¤ÎÏÃ¡Û
ÎÌ»Ò¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¤â¸«¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤à¤º¤«¤·¤¤¡ª
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿1900Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÏÎÌ»Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Î〝¾Úµò〟¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡ÖÎÌ»Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¾Úµò¤ò¸«¤»¤í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥±¥ó¥«ÊÂ¤ß¤Ë·ý(¤³¤Ö¤·)¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ·ãÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤à¤º¤«¤·¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2¤Ä°Û¤Ê¤ë¸½¾Ý¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¸¶»Ò¤È¤«ÅÅ»Ò¤È¤«¡Ö1¸Ä¤ÎÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÅÅµå¤«¤é¤ÎÈ¯¸÷¤Ï¡Ö¸÷»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÌ»Ò¤ÎÎ³¤Ç¤¹¤¬¡¢°Å¤¤Éô²°¤Ç¤â1ÉÃÅö¤¿¤ê1Ãû¸Ä¡Ê10¹²¸Ä¡ËÄøÅÙÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÜÅö¤Ë¿¿¤Ã°Å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸÷¤ÎÎ³¤¬1¸Ä¡¢2¸Ä¤È¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÌ¤ÎÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤ÄÌÜ¤Î¡ÖÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÎÌ»Ò¤ÎÀ¼Á¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢PART2-8¹à¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎÌ»Ò¥Æ¥ì¥Ýー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë²ÄÇ½¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÎÌ»Ò¤¬ÎÌ»Ò¤é¤·¤¯³èÌö¤¹¤ë¡×ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÊªÍý³Ø¼Ô¤Ï¡ÖÎÌ»ÒÀ¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤â¡ÖÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤Î¤ÏÁêÅö¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¡ÖÊª¤ÎÎÌ¡×¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸÷¤Ê¤é¼Â¸³¼¼¤ò½½Ê¬¤Ë°Å¤¯¤¹¤ë¡£»ÀÁÇ¸¶»Ò¤Ê¤é¶õµ¤Ãæ¤ËÂ¿²á¤®¤ë¡Ê1ℓÅö¤¿¤ê10²²¸ÄÄøÅÙ¡Ë¤¿¤á¡¢¶õµ¤¤òµÛ¤¤½Ð¤·¤Æ»ÀÁÇ¸¶»Ò¤ò¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ø¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë2¤ÄÌÜ¤Î¡ÖÎÌ»Ò¤ÎÀ¼Á¤ò¸«¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÎã¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡×¤òÊü´þ¤·¤Æ¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎÌ»Ò¤é¤·¤µ¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÌÜ¤«¤é±ó¤¶¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤Ð½½ÆóÊ¬¤Ê³ÖÎ¥¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºî¶È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¼Â¸³Åª¤Ë¡ÖÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆñÅÙ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÌ»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÊªÍý³Ø¼Ô¤Ï¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÎÌ¤ÎÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÎÌ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Î¾®¤µ¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ð¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÎÌ»Ò¤ÎÀ¼Á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÎÌ»ÒÀ¤ò¸«¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â¸«¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤à¤º¤«¤·¤¤¡£
½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÎÎÌ»Ò¤Ï¥¹ー¥Ñー¥·¥ã¥¤¤À¡ª
¿Í¤ÎÌÜ¤«¤é³ÖÎ¥¤¹¤ë¤È¤Î¤Ó¤Î¤Ó
¥Ð¥Ê¥Ã¥×¥ë¾õÂÖ¤ÎÎÌ»Ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ï¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÎÎÌ»Ò¤Ï¥¹ー¥Ñー¥·¥ã¥¤¡×¡£¥Ð¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÎÎÌ»Ò¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ー¥×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤«¤é±ó¤¶¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð¤Ò¤¿¤¹¤é³ÖÎ¥¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÌ»Ò¤Ï³èÆ°¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©
ÎÌ»Ò¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÊª¤ÎÎÌ¡×¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸÷¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¼Â¸³¼¼¤ò½½Ê¬¤Ë°Å¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿²á¤®¤ë»ÀÁÇ¸¶»Ò¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¿¿¶õ¥Ý¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¶õµ¤¤òµÛ¤¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¶õ¤Ã¤Ý¡×¤Î¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¸÷¤È¤«ÅÅ»Ò¤ä¸¶»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤È¤à¤º¤«¤·¤¤¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤È゙ÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ÎÌ»Ò¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§µ×ÉÙÎ´Í¤¡¢¤ä¤Þ¤¶¤ ¤ì¤¤·¤å¤¦
