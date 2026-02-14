◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケートの男子フリースケーティングが13日に行われ、佐藤駿選手が銅メダルを獲得。2位に入った鍵山優真選手とともに表彰台へ上がりました。

ショートプログラムで9位だった佐藤選手は、フリーで巻き返し、第3グループを終えて274.90で首位に立ちます。

最終滑走グループでは、カザフスタンのミハイル・シャイドロフ選手が圧巻の演技で暫定首位に浮上。キスアンドクライで待つ佐藤選手は、笑顔でシャイドロフ選手の方を向き、その演技をたたえるようなしぐさをみせました。

その後は、鍵山優真選手に抜かれ佐藤選手が3位となりますが、最終滑走となったアメリカのイリア・マリニン選手がミスが続き、佐藤選手の3位が確定。号泣する佐藤選手と2人でメダルとなった鍵山選手が喜び合う様子がありました。

佐藤選手は、「言葉がないというか、自分でも表彰台に上れると思っていなかったので、驚いていますし、本当に頑張ってきてよかった」と率直に語ります。また、「正直、まったく実感がわいていなくて、今でも幻なんじゃないかなって思っているんですけれど」と笑みがこぼれ、「ここまで支えてくださったコーチ、連盟の方に感謝を伝えたい」と思いを込めました。

初めてのオリンピックとなりましたが、銀メダルを獲得した団体のフリーでは最終滑走で自己ベストをマーク。この舞台を経験して、「とても緊張しました。緊張したんですが、その中でもたくさん得るものがあって、ショートの失敗もあったんですけれど、そこから引きずることなく、構成にも悩みながらフリーを滑りきってほとんどノーミスだった。楽しかったです」と充実の表情をみせました。

▽結果金 ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) 291.58銀 鍵山優真(日本) 280.06銅 佐藤駿(日本) 274.908位 イリア・マリニン(アメリカ) 264.4913位 三浦佳生(日本) 246.88