長嶋一茂、父・長嶋茂雄さんの「夢を見た」 うれしそうに明かす「天国で笑っている」
タレントの長嶋一茂が、13日放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』（後6：50）に出演。「ミスタープロ野球」として数々の伝説を残した父・長嶋茂雄さん（享年89）が、夢に出てきたことを明かした。
【写真】長嶋茂雄さんと娘・長島三奈がテレビ初共演の2ショット
一茂は「最近、ちょっと夢を見たんです。すごくいい夢で。ある部屋に通されると、おふくろと親父が円卓のテーブルの左側に座っていて。おふくろと親父が向こう側で笑っているの。天国で笑っているわって」とコメント。
続けて「右側には安倍（晋三）元総理がいらっしゃって、その奥にジャンボ（尾崎）さんがいたの。4人で笑っているの。ジャンボさんが『一茂、ここ座れよ』って言って。たぶん、中華料理屋だと思うんだけど…『どうだ…』って言っているところで、夢がすぐ終わっちゃったの。でも、すごくオレの中でいい夢というか、みなさん天国で笑っていらっしゃるなっていう、気持ちがホッとするような夢を見たんです。親父が天国行ってから、親父の夢見たの初めて」とうれしそうに打ち明けていた。
