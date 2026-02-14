MC・三四郎、再会番組で沈黙貫く“思い出の人”松田龍平を神フォローするも…気まずさ満点の地獄絵図＜探偵さん、リュック開いてますよ＞

松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。

本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。

2月13日（金）に放送された第6話では、洋輔が人気女優・神林リカ（夏帆）の“思い出の人”としてテレビ番組に出演する展開になった。しかし、いざ登場した洋輔はフリーズしてしまい、三四郎演じる番組MCが必死にフォローするも沈黙を貫き続け…。

【映像】完全無言の洋輔にMCが必死のフォロー

◆人気女優の思い出の人は洋輔!?

第6話では、人気女優のリカが思い出の人と再会するテレビ番組に出演。そこで思い出の人に選ばれたのが、リカが当時ラブレターをわたしたという高校時代の同級生・洋輔だった。

いざ登場の瞬間が近づくと、洋輔は「やっぱり帰ります」と逃げ出そうとするが、スタッフに連れ戻され、そのままカーテンが開きリカと再会することになった。

しかし、番組MCに「（神林のことを）覚えてらっしゃいます？」と質問された洋輔は、黙ったまま。さらにリカが「久しぶり」と話しかけるも、これにも答えなかった。

この映像を受け、西ヶ谷温泉で放送を見ていた清水としのり（大倉孝二）は「何やってんだアイツ」とツッコミを入れる。

その後も洋輔がまったく喋らないなか、番組MCは「探偵さんって具体的にどういうお仕事されるんですか？」「探偵だからね、そりゃ、あの、多くは語らないよ」などとMCだけで会話を続けてなんとか番組を進行するも、スタジオにはなんとも気まずい空気が漂い続けていた。