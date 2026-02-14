週間ランキング【約定回数 増加率】 (2月13日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,323銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <3266> ファンクリＧ 東証Ｓ 56.9倍 ( 1,934) 114 ( +26.7 )
２. <9428> クロップス 東証Ｓ 29.4倍 ( 147) 1525 ( +11.8 )
３. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ 28.5倍 ( 1,682) 1083 ( +42.5 ) 半導体製造装置関連
４. <6518> 三相電機 東証Ｓ 26.1倍 ( 287) 1220 ( +15.6 ) 半導体製造装置関連
５. <7863> 平賀 東証Ｓ 23.2倍 ( 116) 990 ( -1.8 )
６. <6046> リンクバル 東証Ｇ 21.2倍 ( 1,720) 192 ( +21.5 )
７. <1726> Ｂｒ．ＨＤ 東証Ｐ 19.9倍 ( 1,335) 529 ( +2.3 )
８. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ 19.0倍 ( 2,800) 69 ( +35.3 )
９. <5010> 日精蝋 東証Ｓ 19.0倍 ( 853) 223 ( +13.2 )
10. <7615> 京都友禅ＨＤ 東証Ｓ 18.9倍 ( 2,801) 172 ( +14.7 )
11. <7999> ＭＵＴＯＨ 東証Ｓ 18.2倍 ( 474) 7610 ( +82.1 )
12. <1435> ロボホーム 東証Ｓ 18.0倍 ( 3,560) 221 ( +33.1 )
13. <1981> 協和日成 東証Ｓ 16.7倍 ( 117) 1599 ( +4.2 )
14. <8705> 日産証券Ｇ 東証Ｓ 14.1倍 ( 1,058) 269 ( +24.0 )
15. <7040> サンライフＨ 東証Ｓ 14.1倍 ( 141) 1019 ( -1.1 )
16. <7800> アミファ 東証Ｓ 13.6倍 ( 1,454) 1222 ( +66.0 )
17. <4893> ノイル 東証Ｇ 13.1倍 ( 1,084) 154 ( +3.4 )
18. <7561> ハークスレイ 東証Ｓ 12.9倍 ( 750) 774 ( +10.4 )
19. <8045> 浜丸魚 東証Ｓ 12.9倍 ( 129) 1702 ( +2.5 )
20. <3143> オーウイル 東証Ｓ 12.0倍 ( 156) 735 ( +3.4 )
21. <4372> ユミルリンク 東証Ｇ 11.8倍 ( 94) 1182 ( -16.2 )
22. <5984> 兼房 東証Ｓ 11.0倍 ( 462) 842 ( +4.5 )
23. <2764> ひらまつ 東証Ｓ 10.8倍 ( 1,345) 149 ( +16.4 )
24. <6537> ＷＡＳＨハウ 東証Ｇ 10.2倍 ( 1,208) 443 ( +20.7 )
25. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ 9.9倍 ( 266) 615 ( +7.0 )
26. <6670> ＭＣＪ 東証Ｓ 8.9倍 ( 6,090) 2266 ( +16.9 ) JPX日経400採用
27. <6208> 石川製 東証Ｓ 8.8倍 ( 3,986) 2212 ( +31.4 ) 防衛関連
28. <1949> 住友電設 東証Ｐ 8.7倍 ( 208) 9700 ( -0.2 ) データセンター関連
29. <5028> セカンドＸ 東証Ｇ 8.5倍 ( 846) 444 ( +13.8 ) 人工知能関連
30. <3447> 信和 東証Ｓ 8.4倍 ( 868) 1043 ( +7.2 )
31. <6180> ＧＭＯメディ 東証Ｇ 8.4倍 ( 101) 4720 ( -12.4 ) 仮想通貨関連
32. <4341> 西菱電機 東証Ｓ 8.1倍 ( 130) 822 ( -0.5 )
33. <5956> トーソー 東証Ｓ 8.0倍 ( 128) 733 ( +15.6 )
34. <7625> Ｇダイニング 東証Ｓ 7.9倍 ( 134) 510 ( +22.6 )
35. <3878> 巴川コーポ 東証Ｓ 7.8倍 ( 396) 807 ( +2.3 ) 半導体製造装置関連
36. <410A> ＧＭＯコマス 東証Ｇ 7.7倍 ( 616) 1100 ( -10.1 ) 人工知能関連
37. <3986> ビーブレイク 東証Ｇ 7.4倍 ( 141) 505 ( +15.0 )
38. <2185> シイエムシイ 東証Ｓ 7.4倍 ( 81) 1845 ( +2.6 )
39. <8945> サンネクスタ 東証Ｓ 7.3倍 ( 138) 1159 ( +3.3 )
40. <7043> アルー 東証Ｇ 7.1倍 ( 114) 901 ( 0.0 )
41. <1810> 松井建 東証Ｓ 7.1倍 ( 1,330) 1875 ( +16.9 )
42. <3896> 阿波製紙 東証Ｓ 6.9倍 ( 1,924) 450 ( +3.7 )
43. <9360> 鈴与シンワ 東証Ｓ 6.7倍 ( 80) 3000 ( -3.8 ) データセンター関連
44. <4889> レナ 東証Ｇ 6.6倍 ( 4,401) 1701 ( +15.8 ) 人工知能関連
45. <6927> ヘリオスＴＨ 東証Ｓ 6.5倍 ( 1,508) 1280 ( +22.5 )
46. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 6.4倍 ( 109) 705 ( +2.2 )
47. <6033> エクストリム 東証Ｇ 6.2倍 ( 287) 1400 ( +2.3 )
48. <5162> 朝日ラバー 東証Ｓ 6.1倍 ( 97) 715 ( +2.1 )
49. <4635> 東インキ 東証Ｓ 5.8倍 ( 682) 1799 ( +18.0 )
50. <6969> 松尾電 東証Ｓ 5.8倍 ( 197) 815 ( +0.7 ) 電気自動車関連
株探ニュース