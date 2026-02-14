　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,323銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <3266> ファンクリＧ　東証Ｓ 　56.9倍 ( 1,934) 　　114　( +26.7 )　
２. <9428> クロップス　　東証Ｓ 　29.4倍 ( 　147)　　1525　( +11.8 )　
３. <6614> シキノＨＴ　　東証Ｓ 　28.5倍 ( 1,682)　　1083　( +42.5 )　 半導体製造装置関連
４. <6518> 三相電機　　　東証Ｓ 　26.1倍 ( 　287)　　1220　( +15.6 )　 半導体製造装置関連
５. <7863> 平賀　　　　　東証Ｓ 　23.2倍 ( 　116) 　　990　(　-1.8 )　
６. <6046> リンクバル　　東証Ｇ 　21.2倍 ( 1,720) 　　192　( +21.5 )　
７. <1726> Ｂｒ．ＨＤ　　東証Ｐ 　19.9倍 ( 1,335) 　　529　(　+2.3 )　
８. <3823> ＷＨＤＣ　　　東証Ｓ 　19.0倍 ( 2,800)　　　69　( +35.3 )　
９. <5010> 日精蝋　　　　東証Ｓ 　19.0倍 ( 　853) 　　223　( +13.2 )　
10. <7615> 京都友禅ＨＤ　東証Ｓ 　18.9倍 ( 2,801) 　　172　( +14.7 )　
11. <7999> ＭＵＴＯＨ　　東証Ｓ 　18.2倍 ( 　474)　　7610　( +82.1 )　
12. <1435> ロボホーム　　東証Ｓ 　18.0倍 ( 3,560) 　　221　( +33.1 )　
13. <1981> 協和日成　　　東証Ｓ 　16.7倍 ( 　117)　　1599　(　+4.2 )　
14. <8705> 日産証券Ｇ　　東証Ｓ 　14.1倍 ( 1,058) 　　269　( +24.0 )　
15. <7040> サンライフＨ　東証Ｓ 　14.1倍 ( 　141)　　1019　(　-1.1 )　
16. <7800> アミファ　　　東証Ｓ 　13.6倍 ( 1,454)　　1222　( +66.0 )　
17. <4893> ノイル　　　　東証Ｇ 　13.1倍 ( 1,084) 　　154　(　+3.4 )　
18. <7561> ハークスレイ　東証Ｓ 　12.9倍 ( 　750) 　　774　( +10.4 )　
19. <8045> 浜丸魚　　　　東証Ｓ 　12.9倍 ( 　129)　　1702　(　+2.5 )　
20. <3143> オーウイル　　東証Ｓ 　12.0倍 ( 　156) 　　735　(　+3.4 )　
21. <4372> ユミルリンク　東証Ｇ 　11.8倍 (　　94)　　1182　( -16.2 )　
22. <5984> 兼房　　　　　東証Ｓ 　11.0倍 ( 　462) 　　842　(　+4.5 )　
23. <2764> ひらまつ　　　東証Ｓ 　10.8倍 ( 1,345) 　　149　( +16.4 )　
24. <6537> ＷＡＳＨハウ　東証Ｇ 　10.2倍 ( 1,208) 　　443　( +20.7 )　
25. <3787> テクノマセマ　東証Ｓ　　9.9倍 ( 　266) 　　615　(　+7.0 )　
26. <6670> ＭＣＪ　　　　東証Ｓ　　8.9倍 ( 6,090)　　2266　( +16.9 )　 JPX日経400採用
27. <6208> 石川製　　　　東証Ｓ　　8.8倍 ( 3,986)　　2212　( +31.4 )　 防衛関連
28. <1949> 住友電設　　　東証Ｐ　　8.7倍 ( 　208)　　9700　(　-0.2 )　 データセンター関連
29. <5028> セカンドＸ　　東証Ｇ　　8.5倍 ( 　846) 　　444　( +13.8 )　 人工知能関連
30. <3447> 信和　　　　　東証Ｓ　　8.4倍 ( 　868)　　1043　(　+7.2 )　
31. <6180> ＧＭＯメディ　東証Ｇ　　8.4倍 ( 　101)　　4720　( -12.4 )　 仮想通貨関連
32. <4341> 西菱電機　　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　130) 　　822　(　-0.5 )　
33. <5956> トーソー　　　東証Ｓ　　8.0倍 ( 　128) 　　733　( +15.6 )　
34. <7625> Ｇダイニング　東証Ｓ　　7.9倍 ( 　134) 　　510　( +22.6 )　
35. <3878> 巴川コーポ　　東証Ｓ　　7.8倍 ( 　396) 　　807　(　+2.3 )　 半導体製造装置関連
36. <410A> ＧＭＯコマス　東証Ｇ　　7.7倍 ( 　616)　　1100　( -10.1 )　 人工知能関連
37. <3986> ビーブレイク　東証Ｇ　　7.4倍 ( 　141) 　　505　( +15.0 )　
38. <2185> シイエムシイ　東証Ｓ　　7.4倍 (　　81)　　1845　(　+2.6 )　
39. <8945> サンネクスタ　東証Ｓ　　7.3倍 ( 　138)　　1159　(　+3.3 )　
40. <7043> アルー　　　　東証Ｇ　　7.1倍 ( 　114) 　　901　(　 0.0 )　
41. <1810> 松井建　　　　東証Ｓ　　7.1倍 ( 1,330)　　1875　( +16.9 )　
42. <3896> 阿波製紙　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 1,924) 　　450　(　+3.7 )　
43. <9360> 鈴与シンワ　　東証Ｓ　　6.7倍 (　　80)　　3000　(　-3.8 )　 データセンター関連
44. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　6.6倍 ( 4,401)　　1701　( +15.8 )　 人工知能関連
45. <6927> ヘリオスＴＨ　東証Ｓ　　6.5倍 ( 1,508)　　1280　( +22.5 )　
46. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　109) 　　705　(　+2.2 )　
47. <6033> エクストリム　東証Ｇ　　6.2倍 ( 　287)　　1400　(　+2.3 )　
48. <5162> 朝日ラバー　　東証Ｓ　　6.1倍 (　　97) 　　715　(　+2.1 )　
49. <4635> 東インキ　　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　682)　　1799　( +18.0 )　
50. <6969> 松尾電　　　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　197) 　　815　(　+0.7 )　 電気自動車関連

株探ニュース