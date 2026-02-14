

●今週の業種別騰落率ランキング



※2月13日終値の2月6日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 29 業種 値下がり： 4 業種

東証プライム：1592銘柄 値上がり：1080 銘柄 値下がり： 492 銘柄 変わらず他： 20 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +12.02 古河電 <5801> 、ＪＸ金属 <5016> 、三井金属 <5706>

２. 不動産業(0282) +8.87 オープンＨ <3288> 、ケイアイ不 <3465> 、菱地所 <8802>

３. その他金融業(0281) +7.31 日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383> 、オリックス <8591>

４. 卸売業(0276) +7.05 サンリオ <8136> 、西華産 <8061> 、松田産業 <7456>

５. 機械(0265) +6.49 ＦＵＪＩ <6134> 、荏原実業 <6328> 、ソディック <6143>

６. 電気・ガス(0270) +5.83 静ガス <9543> 、東電ＨＤ <9501> 、中部電 <9502>

７. パルプ・紙(0256) +5.75 大王紙 <3880> 、王子ＨＤ <3861> 、レンゴー <3941>

８. 精密機器(0268) +4.72 セイコーＧ <8050> 、日機装 <6376> 、シチズン <7762>

９. 水産・農林業(0251) +4.69 ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、ユキグニ <1375>

10. 医薬品(0258) +4.66 大塚ＨＤ <4578> 、エーザイ <4523> 、協和キリン <4151>

11. 化学(0257) +4.58 菱ガス化 <4182> 、資生堂 <4911> 、ラサ工 <4022>

12. 小売業(0277) +3.94 アレンザＨＤ <3546> 、松屋 <8237> 、物語コーポ <3097>

13. 銀行業(0278) +3.38 筑波銀 <8338> 、いよぎんＨＤ <5830> 、楽天銀 <5838>

14. ガラス・土石(0261) +3.17 日東紡 <3110> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、品川リフラ <5351>

15. 証券・商品(0279) +3.11 岩井コスモ <8707> 、野村 <8604> 、大和 <8601>

16. 保険業(0280) +2.95 Ａクリエイト <8798> 、アニコムＨＤ <8715> 、東京海上 <8766>

17. 倉庫・運輸(0274) +2.32 三井倉ＨＤ <9302> 、安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301>

18. その他製品(0269) +2.30 フルヤ金属 <7826> 、ミズノ <8022> 、アシックス <7936>

19. 建設業(0253) +2.24 日比谷設 <1982> 、東急建設 <1720> 、テスＨＤ <5074>

20. 食料品(0254) +2.12 ヨシムラＨＤ <2884> 、サッポロＨＤ <2501> 、森永乳 <2264>

21. 繊維製品(0255) +2.08 ユニチカ <3103> 、三陽商 <8011> 、帝繊維 <3302>

22. 電気機器(0266) +1.85 メイコー <6787> 、アルバック <6728> 、イノテック <9880>

23. ゴム製品(0260) +1.73 バンドー <5195> 、藤コンポ <5121> 、ニッタ <5186>

24. 情報・通信業(0275) +1.15 ＫＬａｂ <3656> 、メルカリ <4385> 、アドソル日進 <3837>

25. 輸送用機器(0267) +0.79 ブレーキ <7238> 、川重 <7012> 、トヨタ紡織 <3116>

26. 石油・石炭(0259) +0.57 ＥＮＥＯＳ <5020>

27. 金属製品(0264) +0.39 ブラインド <7989> 、ノーリツ <5943> 、日東精 <5957>

28. 海運業(0272) +0.36 ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>

29. 空運業(0273) +0.11 ＡＮＡＨＤ <9202>

30. 陸運業(0271) -0.21 ＪＲ東日本 <9020> 、ＪＲ西日本 <9021> 、ＳＧＨＤ <9143>

31. 鉄鋼(0262) -2.64 大和工 <5444> 、日本製鉄 <5401> 、神戸鋼 <5406>

32. 鉱業(0252) -3.14 ＩＮＰＥＸ <1605>

33. サービス業(0283) -4.15 エン <4849> 、リクルート <6098> 、ベイカレント <6532>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

