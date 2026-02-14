　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※2月13日終値の2月6日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　29 業種　　値下がり：　 4 業種
　　　東証プライム：1592銘柄　　値上がり：1080 銘柄　　値下がり： 492 銘柄　　変わらず他：　20 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　 +12.02 　古河電 <5801> 、ＪＸ金属 <5016> 、三井金属 <5706>
２. 不動産業(0282)　　　 +8.87 　オープンＨ <3288> 、ケイアイ不 <3465> 、菱地所 <8802>
３. その他金融業(0281)　 +7.31 　日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383> 、オリックス <8591>
４. 卸売業(0276)　　　　 +7.05 　サンリオ <8136> 、西華産 <8061> 、松田産業 <7456>
５. 機械(0265)　　　　　 +6.49 　ＦＵＪＩ <6134> 、荏原実業 <6328> 、ソディック <6143>
６. 電気・ガス(0270)　　 +5.83 　静ガス <9543> 、東電ＨＤ <9501> 、中部電 <9502>
７. パルプ・紙(0256)　　 +5.75 　大王紙 <3880> 、王子ＨＤ <3861> 、レンゴー <3941>
８. 精密機器(0268)　　　 +4.72 　セイコーＧ <8050> 、日機装 <6376> 、シチズン <7762>
９. 水産・農林業(0251)　 +4.69 　ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、ユキグニ <1375>
10. 医薬品(0258)　　　　 +4.66 　大塚ＨＤ <4578> 、エーザイ <4523> 、協和キリン <4151>
11. 化学(0257)　　　　　 +4.58 　菱ガス化 <4182> 、資生堂 <4911> 、ラサ工 <4022>
12. 小売業(0277)　　　　 +3.94 　アレンザＨＤ <3546> 、松屋 <8237> 、物語コーポ <3097>
13. 銀行業(0278)　　　　 +3.38 　筑波銀 <8338> 、いよぎんＨＤ <5830> 、楽天銀 <5838>
14. ガラス・土石(0261)　 +3.17 　日東紡 <3110> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、品川リフラ <5351>
15. 証券・商品(0279)　　 +3.11 　岩井コスモ <8707> 、野村 <8604> 、大和 <8601>
16. 保険業(0280)　　　　 +2.95 　Ａクリエイト <8798> 、アニコムＨＤ <8715> 、東京海上 <8766>
17. 倉庫・運輸(0274)　　 +2.32 　三井倉ＨＤ <9302> 、安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301>
18. その他製品(0269)　　 +2.30 　フルヤ金属 <7826> 、ミズノ <8022> 、アシックス <7936>
19. 建設業(0253)　　　　 +2.24 　日比谷設 <1982> 、東急建設 <1720> 、テスＨＤ <5074>
20. 食料品(0254)　　　　 +2.12 　ヨシムラＨＤ <2884> 、サッポロＨＤ <2501> 、森永乳 <2264>
21. 繊維製品(0255)　　　 +2.08 　ユニチカ <3103> 、三陽商 <8011> 、帝繊維 <3302>
22. 電気機器(0266)　　　 +1.85 　メイコー <6787> 、アルバック <6728> 、イノテック <9880>
23. ゴム製品(0260)　　　 +1.73 　バンドー <5195> 、藤コンポ <5121> 、ニッタ <5186>
24. 情報・通信業(0275)　 +1.15 　ＫＬａｂ <3656> 、メルカリ <4385> 、アドソル日進 <3837>
25. 輸送用機器(0267)　　 +0.79 　ブレーキ <7238> 、川重 <7012> 、トヨタ紡織 <3116>
26. 石油・石炭(0259)　　 +0.57 　ＥＮＥＯＳ <5020>
27. 金属製品(0264)　　　 +0.39 　ブラインド <7989> 、ノーリツ <5943> 、日東精 <5957>
28. 海運業(0272)　　　　 +0.36 　ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
29. 空運業(0273)　　　　 +0.11 　ＡＮＡＨＤ <9202>
30. 陸運業(0271)　　　　 -0.21 　ＪＲ東日本 <9020> 、ＪＲ西日本 <9021> 、ＳＧＨＤ <9143>
31. 鉄鋼(0262)　　　　　 -2.64 　大和工 <5444> 、日本製鉄 <5401> 、神戸鋼 <5406>
32. 鉱業(0252)　　　　　 -3.14 　ＩＮＰＥＸ <1605>
33. サービス業(0283)　　 -4.15 　エン <4849> 、リクルート <6098> 、ベイカレント <6532>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

