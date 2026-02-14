　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※2月13日終値の2月6日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-41.0　　　23　 仮想通貨関連
２. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ　　-39.4　　4150　 ブラジル関連損失で今期は一転赤字・無配転落の見通し
３. <7901> マツモト　　　東証Ｓ　　-32.9　　1224　
４. <9337> トリドリ　　　東証Ｇ　　-24.9　　2350　
５. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　-24.7　　7230　 半導体製造装置関連
６. <2585> Ｌドリンク　　東証Ｐ　　-24.4　　1203　 今期営業利益を下方修正
７. <7220> 武蔵精密　　　東証Ｐ　　-24.2　　2228　 通期業績・配当予想の引き下げを嫌気
８. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ　　-24.2 　　144　 人工知能関連
９. <4980> デクセリ　　　東証Ｐ　　-22.3　2236.5　 光半導体向け成長投資で４～１２月期営業減益
10. <4811> ドリムアーツ　東証Ｇ　　-22.2 　　820　 今期経常は17％減益へ
11. <4165> プレイド　　　東証Ｇ　　-21.0 　　564　 非開示だった上期営業は27％減益へ
12. <5139> オープンＷ　　東証Ｇ　　-20.8 　　961　
13. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ　　-20.7 　　817　 今期経常を一転25％減益に下方修正
14. <6031> ＺＥＴＡ　　　東証Ｇ　　-19.7 　　273　
15. <5243> ノート　　　　東証Ｇ　　-19.6　　2233　 東証が信用取引規制を解除
16. <442A> クラシコ　　　東証Ｇ　　-19.4　　1521　
17. <148A> ハッチワーク　東証Ｇ　　-19.0　　1680　 今期経常は23％減益へ
18. <5214> 日電硝　　　　東証Ｐ　　-18.7　　5700　 前期の特別利益の反動で２６年１２月期最終減益へ
19. <4013> 勤次郎　　　　東証Ｇ　　-18.5 　　725　
20. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ　　-17.9　　1269　 今期経常を一転赤字に下方修正
21. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-17.6 　　692　 4-12月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・10-12月期は赤字拡大
22. <478A> フツパー　　　東証Ｇ　　-17.4 　　861　 人工知能関連
23. <5029> サークレイス　東証Ｇ　　-17.1 　　757　 4-12月期(3Q累計)経常が85％減益で着地・10-12月期も93％減益
24. <142A> ジンジブ　　　東証Ｇ　　-16.9 　　590　 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期は赤字拡大
25. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ　　-16.6 　　211　 ペロブスカイト太陽電池関連
26. <4418> ＪＤＳＣ　　　東証Ｇ　　-16.4 　　892　 上期経常が2％減益で着地・10-12月期も37％減益
27. <4372> ユミルリンク　東証Ｇ　　-16.2　　1182　 今期経常は21％減益、1円増配へ
28. <9348> アイスペース　東証Ｇ　　-15.0 　　548　
29. <4107> 伊勢化　　　　東証Ｓ　　-14.9　　6690　 ペロブスカイト太陽電池関連
30. <4819> Ｄガレージ　　東証Ｐ　　-14.8　　1951　 4-12月期(3Q累計)最終が黒字浮上で着地・10-12月期は39％減益
31. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ　　-14.7　　3760　 レアアース関連
32. <4890> 坪田ラボ　　　東証Ｇ　　-14.4 　　273　 契約締結に時間かかり今期下方修正
33. <9564> ＦＣＥ　　　　東証Ｓ　　-14.1 　　540　
34. <9028> ゼロ　　　　　東証Ｓ　　-13.8　　3365　 上期最終が13％減益で着地・10-12月期も20％減益
35. <4259> エクサＷｉｚ　東証Ｇ　　-13.8 　　736　 ４～１２月期営業損益１０億円超の黒字化も空売り圧力
36. <4058> トヨクモ　　　東証Ｇ　　-13.7　　1814　
37. <7172> ＪＩＡ　　　　東証Ｐ　　-13.6　　2047　 ２６年１２月期は大幅増収増益見込むも中計目標の未達を予想
38. <5449> 大阪製鉄　　　東証Ｓ　　-13.6　　2501　 今期売上高・営業利益を下方修正
39. <4849> エン　　　　　東証Ｐ　　-13.6　　1238　 タイミー株売却の反動で４～１２月期純利益６３％減
40. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　-13.5 　　268　 今期最終を一転赤字に下方修正、対純資産で35％の赤字
41. <6125> 岡本工　　　　東証Ｓ　　-13.3　　4360　 今期経常を一転38％減益に下方修正
42. <4812> 電通総研　　　東証Ｐ　　-13.3　　1825　 人工知能関連
43. <4499> スピー　　　　東証Ｓ　　-13.3　　2168　 10-12月期(1Q)経常は赤字転落で着地
44. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ　　-13.3 　　510　 防衛関連
45. <4389> プロパテＤＢ　東証Ｇ　　-13.2 　　788　
46. <3659> ネクソン　　　東証Ｐ　　-13.2　　3148　 ２５年１２月期最終利益３２％減
47. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ　　-13.1　　1212　 4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期は42％減益
48. <4237> フジプレアム　東証Ｓ　　-13.1 　　426　 今期営業を一転赤字に下方修正
49. <9367> 大東港運　　　東証Ｓ　　-13.0　　2226　
50. <3121> マーチャント　東証Ｓ　　-13.0 　　214　 仮想通貨関連

