週間ランキング【値下がり率】 (2月13日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※2月13日終値の2月6日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9399> ビート 東証Ｓ -41.0 23 仮想通貨関連
２. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ -39.4 4150 ブラジル関連損失で今期は一転赤字・無配転落の見通し
３. <7901> マツモト 東証Ｓ -32.9 1224
４. <9337> トリドリ 東証Ｇ -24.9 2350
５. <7711> 助川電気 東証Ｓ -24.7 7230 半導体製造装置関連
６. <2585> Ｌドリンク 東証Ｐ -24.4 1203 今期営業利益を下方修正
７. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ -24.2 2228 通期業績・配当予想の引き下げを嫌気
８. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ -24.2 144 人工知能関連
９. <4980> デクセリ 東証Ｐ -22.3 2236.5 光半導体向け成長投資で４～１２月期営業減益
10. <4811> ドリムアーツ 東証Ｇ -22.2 820 今期経常は17％減益へ
11. <4165> プレイド 東証Ｇ -21.0 564 非開示だった上期営業は27％減益へ
12. <5139> オープンＷ 東証Ｇ -20.8 961
13. <4960> ケミプロ 東証Ｓ -20.7 817 今期経常を一転25％減益に下方修正
14. <6031> ＺＥＴＡ 東証Ｇ -19.7 273
15. <5243> ノート 東証Ｇ -19.6 2233 東証が信用取引規制を解除
16. <442A> クラシコ 東証Ｇ -19.4 1521
17. <148A> ハッチワーク 東証Ｇ -19.0 1680 今期経常は23％減益へ
18. <5214> 日電硝 東証Ｐ -18.7 5700 前期の特別利益の反動で２６年１２月期最終減益へ
19. <4013> 勤次郎 東証Ｇ -18.5 725
20. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ -17.9 1269 今期経常を一転赤字に下方修正
21. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -17.6 692 4-12月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・10-12月期は赤字拡大
22. <478A> フツパー 東証Ｇ -17.4 861 人工知能関連
23. <5029> サークレイス 東証Ｇ -17.1 757 4-12月期(3Q累計)経常が85％減益で着地・10-12月期も93％減益
24. <142A> ジンジブ 東証Ｇ -16.9 590 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期は赤字拡大
25. <5216> 倉元 東証Ｓ -16.6 211 ペロブスカイト太陽電池関連
26. <4418> ＪＤＳＣ 東証Ｇ -16.4 892 上期経常が2％減益で着地・10-12月期も37％減益
27. <4372> ユミルリンク 東証Ｇ -16.2 1182 今期経常は21％減益、1円増配へ
28. <9348> アイスペース 東証Ｇ -15.0 548
29. <4107> 伊勢化 東証Ｓ -14.9 6690 ペロブスカイト太陽電池関連
30. <4819> Ｄガレージ 東証Ｐ -14.8 1951 4-12月期(3Q累計)最終が黒字浮上で着地・10-12月期は39％減益
31. <5724> アサカ理研 東証Ｓ -14.7 3760 レアアース関連
32. <4890> 坪田ラボ 東証Ｇ -14.4 273 契約締結に時間かかり今期下方修正
33. <9564> ＦＣＥ 東証Ｓ -14.1 540
34. <9028> ゼロ 東証Ｓ -13.8 3365 上期最終が13％減益で着地・10-12月期も20％減益
35. <4259> エクサＷｉｚ 東証Ｇ -13.8 736 ４～１２月期営業損益１０億円超の黒字化も空売り圧力
36. <4058> トヨクモ 東証Ｇ -13.7 1814
37. <7172> ＪＩＡ 東証Ｐ -13.6 2047 ２６年１２月期は大幅増収増益見込むも中計目標の未達を予想
38. <5449> 大阪製鉄 東証Ｓ -13.6 2501 今期売上高・営業利益を下方修正
39. <4849> エン 東証Ｐ -13.6 1238 タイミー株売却の反動で４～１２月期純利益６３％減
40. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ -13.5 268 今期最終を一転赤字に下方修正、対純資産で35％の赤字
41. <6125> 岡本工 東証Ｓ -13.3 4360 今期経常を一転38％減益に下方修正
42. <4812> 電通総研 東証Ｐ -13.3 1825 人工知能関連
43. <4499> スピー 東証Ｓ -13.3 2168 10-12月期(1Q)経常は赤字転落で着地
44. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -13.3 510 防衛関連
45. <4389> プロパテＤＢ 東証Ｇ -13.2 788
46. <3659> ネクソン 東証Ｐ -13.2 3148 ２５年１２月期最終利益３２％減
47. <8995> 誠建設 東証Ｓ -13.1 1212 4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期は42％減益
48. <4237> フジプレアム 東証Ｓ -13.1 426 今期営業を一転赤字に下方修正
49. <9367> 大東港運 東証Ｓ -13.0 2226
50. <3121> マーチャント 東証Ｓ -13.0 214 仮想通貨関連
株探ニュース