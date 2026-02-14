週間ランキング【値上がり率】 (2月13日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※2月13日終値の2月6日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ 215 648 井村俊哉氏が代表の『Ｋａｉｈｏｕ』大株主浮上
２. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 114 1315
３. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 93.3 1492 今３月期営業利益大幅増額し６割超の増益に
４. <7999> ＭＵＴＯＨ 東証Ｓ 82.1 7610 ブラザーが１株７６２６円でＴＯＢ実施へ
５. <4556> カイノス 東証Ｓ 74.6 2277 デンカ子会社によるＴＯＢ価格２２８５円にサヤ寄せ
６. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ 69.3 1773 人工ダイヤ関連の象徴株としての位置付けで投資マネーの攻勢加速
７. <7800> アミファ 東証Ｓ 66.0 1222 第１四半期営業利益は通期計画超過しシール販売好調
８. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ 59.8 2322 半導体メモリー価格上昇で今期業績予想を上方修正
９. <6855> 電子材料 東証Ｓ 54.9 7790 今３月期営業４割超の増益に大幅上方修正し配当も増額
10. <3647> アスリナ 東証Ｓ 54.5 187
11. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 52.0 225 ２５年１２月期は赤字医幅縮小で着地
12. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 50.4 809 人工ダイヤ関連にＳ高相次ぐ
13. <6787> メイコー 東証Ｐ 48.3 19490 ビルドアップ基板好調で今期業績・配当予想を上方修正
14. <5801> 古河電 東証Ｐ 48.2 21495 今期業績・配当予想を上方修正
15. <2344> 平安レイ 東証Ｓ 47.5 1422 １株１５００円でスクイーズアウト実施
16. <7826> フルヤ金属 東証Ｐ 47.1 6320 データセンター需要が追い風に今期は一転最高益へ
17. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ 42.5 1083 三菱重と渦電流探傷器の製品化開始
18. <6134> ＦＵＪＩ 東証Ｐ 42.2 5563 アジアのロボットソリューション好調で２６年３月期業績予想を上方修正
19. <8050> セイコーＧ 東証Ｐ 39.7 11040 今３月期最終５割増益に上方修正し併せて配当増額と株式分割も発表
20. <4182> 菱ガス化 東証Ｐ 36.9 4475 半導体材料好調で今期営業利益予想を引き上げ
21. <3032> ゴルフ・ドゥ 名証Ｎ 35.5 290 4-12月期(3Q累計)経常は26倍増益・通期計画を超過
22. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ 35.3 69
23. <7771> 日本精密 東証Ｓ 34.8 775
24. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ 33.2 3369 AI関連製品好調で業績は大幅上振れ
25. <1435> ロボホーム 東証Ｓ 33.1 221 開発棟数・管理戸数拡大で２６年１２月期営業益３６％増を計画
26. <7409> エアロエッジ 東証Ｇ 31.5 4885 チタンアルミブレード好調で今期業績予想引き上げ
27. <6208> 石川製 東証Ｓ 31.4 2212 １０～１２月期営業益９割増で改憲機運による防衛関連株への関心も追い風
28. <141A> トライアル 東証Ｇ 31.0 3890 中期経営計画の公表で成長期待の資金流入
29. <4588> オンコリス 東証Ｇ 30.3 2440
30. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 30.2 1013 株主優待制度の導入と２６年３月期利益・配当予想の上方修正を好感
31. <6627> テラプローブ 東証Ｓ 29.9 9340 ＡＩデータセンター需要取り込み２５年１２月期営業２８％増益で過去最高更新
32. <3546> アレンザＨＤ 東証Ｐ 29.7 1462 コーナンが１株１４６５円でＴＯＢ
33. <146A> コロンビア 東証Ｓ 29.6 4335 ２６年１２月期営業益２６％増の計画評価
34. <7806> ＭＴＧ 東証Ｇ 28.9 5380 主力ブランド好調で２６年９月期業績予想を上方修正
35. <1982> 日比谷設 東証Ｐ 28.8 6670 今期業績・配当予想の増額修正と株式２分割を発表
36. <7238> ブレーキ 東証Ｐ 27.8 161 日本・中国売り上げ計画上回り２６年３月期業績予想を上方修正
37. <5706> 三井金属 東証Ｐ 27.7 26540 今期経常を56％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も30円増額
38. <6728> アルバック 東証Ｐ 27.2 10485 受注増加でレアアース磁石関連での事業拡大期待も
39. <3542> ベガコーポ 東証Ｇ 26.9 1789
40. <3266> ファンクリＧ 東証Ｓ 26.7 114
41. <7989> ブラインド 東証Ｐ 26.0 2518 ２６年１２月期大幅増配計画で配当利回り着目の買いを誘発
42. <6834> 精工技研 東証Ｓ 25.4 19010 今期経常を44％上方修正・25期ぶり最高益、配当も20円増額
43. <2120> ＬＩＦＵＬＬ 東証Ｐ 25.1 214 第1四半期好決算や株主優待制度の新設
44. <4970> 東洋合成 東証Ｓ 25.1 10660 半導体関連
45. <9880> イノテック 東証Ｐ 25.1 2770 ２６年３月期業績予想と期末配当計画を上方修正
46. <6328> 荏原実業 東証Ｐ 24.5 2695 ２６年１２月期は連続最高益・実質増配計画で自社株買いも発表
47. <8705> 日産証券Ｇ 東証Ｓ 24.0 269 金先物の取引急増追い風に１０～１２月期経常益１１倍
48. <4620> 藤倉化 東証Ｓ 23.6 1062 リフォーム用塗料堅調で２６年３月期業績予想を上方修正
49. <6466> ＴＶＥ 東証Ｓ 23.5 3710 10-12月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
50. <6166> 中村超硬 東証Ｇ 23.3 758 半導体製造装置関連
株探ニュース