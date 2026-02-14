　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※2月13日終値の2月6日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6072> 地盤ＨＤ　　　東証Ｓ　　　215 　　648　 井村俊哉氏が代表の『Ｋａｉｈｏｕ』大株主浮上
２. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　　114　　1315　
３. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ 　　93.3　　1492　 今３月期営業利益大幅増額し６割超の増益に
４. <7999> ＭＵＴＯＨ　　東証Ｓ 　　82.1　　7610　 ブラザーが１株７６２６円でＴＯＢ実施へ
５. <4556> カイノス　　　東証Ｓ 　　74.6　　2277　 デンカ子会社によるＴＯＢ価格２２８５円にサヤ寄せ
６. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ 　　69.3　　1773　 人工ダイヤ関連の象徴株としての位置付けで投資マネーの攻勢加速
７. <7800> アミファ　　　東証Ｓ 　　66.0　　1222　 第１四半期営業利益は通期計画超過しシール販売好調
８. <6862> ミナトＨＤ　　東証Ｓ 　　59.8　　2322　 半導体メモリー価格上昇で今期業績予想を上方修正
９. <6855> 電子材料　　　東証Ｓ 　　54.9　　7790　 今３月期営業４割超の増益に大幅上方修正し配当も増額
10. <3647> アスリナ　　　東証Ｓ 　　54.5 　　187　
11. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ 　　52.0 　　225　 ２５年１２月期は赤字医幅縮小で着地
12. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　　50.4 　　809　 人工ダイヤ関連にＳ高相次ぐ
13. <6787> メイコー　　　東証Ｐ 　　48.3 　19490　 ビルドアップ基板好調で今期業績・配当予想を上方修正
14. <5801> 古河電　　　　東証Ｐ 　　48.2 　21495　 今期業績・配当予想を上方修正
15. <2344> 平安レイ　　　東証Ｓ 　　47.5　　1422　 １株１５００円でスクイーズアウト実施
16. <7826> フルヤ金属　　東証Ｐ 　　47.1　　6320　 データセンター需要が追い風に今期は一転最高益へ
17. <6614> シキノＨＴ　　東証Ｓ 　　42.5　　1083　 三菱重と渦電流探傷器の製品化開始
18. <6134> ＦＵＪＩ　　　東証Ｐ 　　42.2　　5563　 アジアのロボットソリューション好調で２６年３月期業績予想を上方修正
19. <8050> セイコーＧ　　東証Ｐ 　　39.7 　11040　 今３月期最終５割増益に上方修正し併せて配当増額と株式分割も発表
20. <4182> 菱ガス化　　　東証Ｐ 　　36.9　　4475　 半導体材料好調で今期営業利益予想を引き上げ
21. <3032> ゴルフ・ドゥ　名証Ｎ 　　35.5 　　290　 4-12月期(3Q累計)経常は26倍増益・通期計画を超過
22. <3823> ＷＨＤＣ　　　東証Ｓ 　　35.3　　　69　
23. <7771> 日本精密　　　東証Ｓ 　　34.8 　　775　
24. <5016> ＪＸ金属　　　東証Ｐ 　　33.2　　3369　 AI関連製品好調で業績は大幅上振れ
25. <1435> ロボホーム　　東証Ｓ 　　33.1 　　221　 開発棟数・管理戸数拡大で２６年１２月期営業益３６％増を計画
26. <7409> エアロエッジ　東証Ｇ 　　31.5　　4885　 チタンアルミブレード好調で今期業績予想引き上げ
27. <6208> 石川製　　　　東証Ｓ 　　31.4　　2212　 １０～１２月期営業益９割増で改憲機運による防衛関連株への関心も追い風
28. <141A> トライアル　　東証Ｇ 　　31.0　　3890　 中期経営計画の公表で成長期待の資金流入
29. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　30.3　　2440　
30. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ 　　30.2　　1013　 株主優待制度の導入と２６年３月期利益・配当予想の上方修正を好感
31. <6627> テラプローブ　東証Ｓ 　　29.9　　9340　 ＡＩデータセンター需要取り込み２５年１２月期営業２８％増益で過去最高更新
32. <3546> アレンザＨＤ　東証Ｐ 　　29.7　　1462　 コーナンが１株１４６５円でＴＯＢ
33. <146A> コロンビア　　東証Ｓ 　　29.6　　4335　 ２６年１２月期営業益２６％増の計画評価
34. <7806> ＭＴＧ　　　　東証Ｇ 　　28.9　　5380　 主力ブランド好調で２６年９月期業績予想を上方修正
35. <1982> 日比谷設　　　東証Ｐ 　　28.8　　6670　 今期業績・配当予想の増額修正と株式２分割を発表
36. <7238> ブレーキ　　　東証Ｐ 　　27.8 　　161　 日本・中国売り上げ計画上回り２６年３月期業績予想を上方修正
37. <5706> 三井金属　　　東証Ｐ 　　27.7 　26540　 今期経常を56％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も30円増額
38. <6728> アルバック　　東証Ｐ 　　27.2 　10485　 受注増加でレアアース磁石関連での事業拡大期待も
39. <3542> ベガコーポ　　東証Ｇ 　　26.9　　1789　
40. <3266> ファンクリＧ　東証Ｓ 　　26.7 　　114　
41. <7989> ブラインド　　東証Ｐ 　　26.0　　2518　 ２６年１２月期大幅増配計画で配当利回り着目の買いを誘発
42. <6834> 精工技研　　　東証Ｓ 　　25.4 　19010　 今期経常を44％上方修正・25期ぶり最高益、配当も20円増額
43. <2120> ＬＩＦＵＬＬ　東証Ｐ 　　25.1 　　214　 第1四半期好決算や株主優待制度の新設
44. <4970> 東洋合成　　　東証Ｓ 　　25.1 　10660　 半導体関連
45. <9880> イノテック　　東証Ｐ 　　25.1　　2770　 ２６年３月期業績予想と期末配当計画を上方修正
46. <6328> 荏原実業　　　東証Ｐ 　　24.5　　2695　 ２６年１２月期は連続最高益・実質増配計画で自社株買いも発表
47. <8705> 日産証券Ｇ　　東証Ｓ 　　24.0 　　269　 金先物の取引急増追い風に１０～１２月期経常益１１倍
48. <4620> 藤倉化　　　　東証Ｓ 　　23.6　　1062　 リフォーム用塗料堅調で２６年３月期業績予想を上方修正
49. <6466> ＴＶＥ　　　　東証Ｓ 　　23.5　　3710　 10-12月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
50. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ 　　23.3 　　758　 半導体製造装置関連

