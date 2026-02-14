「広島２軍春季キャンプ」（１３日、日南）

広島の矢野雅哉内野手（２７）が１３日、原点回帰で１軍再昇格を誓った。打撃のアピール不足により沖縄キャンプに帯同できず、１２日から２軍に合流。粘る打撃や逆方向にはじき返すスイングに磨きをかけ、嫌らしい打者として１軍を勝ち取る決意だ。

日南の空の下、矢野が黙々とバットを振る。打撃練習では、引っ張らない。「もう一度、原点に戻って、そっち（逆方向）からっていう意識でやっている」。打球方向が、自らの生きる道を示していた。

シート打撃や紅白戦で内容と結果が伴わす、沖縄キャンプに帯同できなかった。「内角への意識が強くて、外角球が消えてしまった。追い込まれてからもなかなかバットに当たらなかった」。紅白戦２試合では、計４打数１安打。内角球に詰まったり、打ち上げてしまったりと、しぶとさを欠いた。

「自分の持ち味を考えたとき、嫌らしいバッターを、つくり直さないといけない」

方向性は明確だ。２軍合流後は、逆方向への意識などを徹底。バットの軌道や、ヘッドが下がるのを我慢するスイングを再構築中だ。

この日の紅白戦では安打こそなかったものの、第１打席では追い込まれてから４球連続でファウル。１球でも多く投げさせ、甘い球を待つ粘り強さがあった。２打席目の左飛も、食らいつく姿勢が見えた。確かな手応えをつかみつつある。

沖縄行きのメンバーから外れたことに悔しさがある。それでも過去は「変えられない。必死になってやるだけ」と前だけを向いた。１５日以降、２軍は社会人を中心に、５試合の練習試合を予定。嫌らしい打者を、打席で体現していく。